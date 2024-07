Hausse du prix du café en Algérie : le 1er Ministre réagit

Le Premier ministre a présidé ce samedi une réunion ministérielle conjointe, dédiée à l’adoption de mesures nécessaires face à la montée des prix mondiaux du café et à son impact sur le marché local.

Cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre des directives du Président de la République, avait pour objectif de suivre de près la situation de l’approvisionnement du marché en produits de large consommation et de garantir la protection du pouvoir d’achat des citoyens.

Selon un communiqué des services du Premier ministre, plusieurs mesures ont été adoptées lors de cette réunion. Il a été décidé d’offrir un accompagnement fiscal aux opérateurs économiques actifs dans ce secteur et de plafonner les marges bénéficiaires à l’importation, à la distribution en gros et au détail.

En outre, un couloir vert spécial sera mis en place par les services douaniers pour faciliter les procédures d’importation de cette denrée.

La réunion a vu la participation du Président du Conseil de Renouveau Économique Algérien, ainsi que de plusieurs opérateurs économiques du secteur concerné.

Consommation de café : L’Algérie en tête du monde arabe

Le site WiseVoter confirme le statut de l’Algérie comme champion incontesté du café dans le monde arabe, avec une consommation annuelle dépassant largement celle de ses voisins. Les données récentes révèlent que les Algériens consomment en moyenne 126 600 tonnes de café par an, soit plus du double de la consommation du Liban, deuxième du classement avec 33 120 tonnes par an.

En 2022, les Algériens ont dépensé plus de 800 millions de dollars pour importer du café, soulignant ainsi l’importance économique de cette boisson pour le pays. Cette forte consommation pourrait expliquer la hausse marquée des prix du café en Algérie, particulièrement dans les grandes villes comme Alger, où les prix dans les cafés populaires et les établissements haut de gamme ont considérablement augmenté.

Avec une consommation annuelle moyenne de 3,5 kg par habitant, l’Algérie se classe au premier rang des pays arabes en termes de consommation de café, et parmi les dix premiers consommateurs de café au monde.