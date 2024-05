Hausse du mercure, pluies, vents de sable… Prévisions météo en Algérie pour ce 26 mai !

Avec l’été qui approche à grands pas, les températures commencent à grimper à travers diverses régions de l’Algérie. Cependant, des averses persistent dans certaines wilayas, en particulier à l’intérieur du pays. Pour ce dimanche 26 mai 2024, découvrez les prévisions météorologiques détaillées pour l’ensemble du territoire algérien.

Le Nord-Ouest du pays se prépare à une journée souvent nuageuse. Des averses locales viendront ponctuer la journée, offrant une pause rafraîchissante dans une période où les températures tendent à augmenter. Dans les régions du Centre et du Nord-Est, un ciel généralement voilé dominera la journée. Les prévisions météo de ce dimanche annoncent également un risque d’orages, particulièrement dans les zones intérieures du Centre. Pour les vastes étendues sahariennes, un ciel voilé sera la caractéristique principale de la journée.

Météo Algérie : alerte pluies, orages et vents de sable !

Les wilayas de Sidi-Bel-Abbès, Tissemsilt, Laghouat, M’Sila, Tiaret, Tébessa, Batna, Djelfa, El-Bayadh, Khenchela, Biskra, Saïda, Naâma, et Ouled-Djellal se trouvent sous vigilance jaune pour des risques de pluie et d’orages. Ces prévisions nécessitent une prudence accrue, surtout pour les conducteurs qui pourraient rencontrer des conditions de route difficiles.

En outre, les services de l’ONM ont aussi placé en vigilance jaune les wilayas de Timimoun, Béni-Abbès, El-Meniaa, et Béchar pour des risques de vents de sable. Ces conditions peuvent réduire considérablement la visibilité sur les routes, rendant les déplacements plus dangereux. Les conducteurs doivent redoubler de prudence et se préparer à d’éventuels ralentissements.

Bulletin météo en Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Dès le matin, les habitants des régions du Nord de l’Algérie constateront une légère hausse des températures. Les thermomètres indiqueront entre 15 et 25 °C, offrant une fraîcheur relative avant que la chaleur de l’après-midi ne s’installe. Pendant ce temps, les régions sahariennes verront des valeurs matinales comprises entre 30 et 35 °C, signalant une journée chaude à venir.

Cependant, l’après-midi apportera une augmentation notable du mercure. Dans les régions de l’Ouest, les températures oscilleront entre 30 et 38 °C, tandis que les régions côtières verront des valeurs maximales allant de 28 à 35 °C. Dans le Sud, les maximales atteindront des sommets impressionnants, variant entre 35 et 48 °C.

À LIRE AUSSI :

>> Météo Algérie : hausse des températures dans plusieurs régions !