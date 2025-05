Hausse du mercure, pluies, orages… Découvrez les prévisions météo en Algérie pour ce vendredi 2 mai

Alors que le long week-end de la fête des travailleurs se poursuit, le mois de mai 2025 débute sur une note contrastée. Entre hausse des températures dans certaines régions et perturbations atmosphériques dans d’autres, la météo s’annonce instable ce vendredi 2 mai. Avant de sortir, mieux vaut jeter un œil aux prévisions météo de la journée !

En effet, les services de Météo Algérie ont annoncé la persistance de pluies orageuses dans plusieurs wilayas du pays. D’après cette alerte météo, les intempéries débuteront, en cours depuis jeudi soir, se prolonger jusqu’à 01h00 ce vendredi. Les quantités de pluie pourraient atteindre voire dépasser 20 mm, ce qui pourrait engendrer des désagréments localisés.

Parmi les wilayas directement concernées par ce BMS, on retrouve : Mascara, Relizane, Mostaganem, Chlef, Aïn Defla, Tipaza, Tissemsilt, Médéa, Djelfa et M’sila. Ces zones devront se préparer à une soirée agitée entre averses soutenues et activité orageuse.

Mais ce n’est pas tout. L’ONM place également en vigilance jaune “pluie” et “orage” pas moins de 40 wilayas, allant du nord au sud du pays. Parmi elles figurent notamment Sidi Bel Abbès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Constantine, Blida, Bouira, Oran, Tlemcen, Mila, Sétif, Tébessa, et bien d’autres encore. Cette large alerte traduit l’étendue de l’instabilité atmosphérique qui affectera le territoire.

En parallèle, des vents forts accompagnés de soulèvements de sable souffleront sur certaines zones du sud-ouest et du Grand Sud, notamment dans les wilayas de Naâma, El Bayadh, Tamanrasset, Adrar et In Guezzam. Ces rafales pourraient réduire la visibilité sur les routes et compliquer les déplacements dans ces régions.

En bref…

Ce vendredi 2 mai s’annonce donc particulièrement changeant sur le plan météo. Tandis que certaines wilayas bénéficieront d’un ciel voilé à localement nuageux, d’autres devront composer avec des averses, des orages et des rafales de vent. Une chose est sûre, il est important de rester informé avant de prévoir des activités en plein air.

Oran célèbre le patrimoine et la gastronomie avec le Festival national du Printemps 2025

Alors que la capitale algéroise profite de la 2ᵉ édition du Festival d’Alger des Sports, une ambiance tout aussi festive s’invite à Oran ! Le coup d’envoi du Festival national « Printemps d’Oran 2025 » a été donné jeudi soir au village méditerranéen de Bir El-Djir, à l’est de la ville. Pour cette première édition, une centaine d’exposants venus de plus de 15 wilayas se réunissent autour d’une passion commune : la richesse du patrimoine culturel et culinaire algérien.

Durant trois jours, les visiteurs découvrent des spécialités régionales de saison, des démonstrations culinaires et des créations artisanales, dans une ambiance conviviale et haute en couleurs. Des chefs confirmés et de jeunes talents se côtoient pour mettre en lumière l’authenticité des recettes algériennes, entre tradition et innovation.

Le festival prévoit également des concours de cuisine et de pâtisserie, encadrés par un jury d’experts. À la clé : la Coupe du festival, une récompense qui mettra à l’honneur le talent des meilleurs artisans culinaires du pays. Organisé sous le patronage du wali d’Oran, Samir Chibani, l’événement s’inscrit dans une dynamique de promotion du patrimoine et de soutien aux métiers traditionnels, avec le soutien de plusieurs institutions locales.