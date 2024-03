Hausse des températures en Algérie : quelle météo prévoir ce jeudi 21 mars ?

Alors que la saison printanière peint ses premières couleurs, les prévisions météorologiques de cette fin de semaine captivent les esprits. Après plusieurs jours de stabilité et une légère montée du mercure, quelles surprises nous attendent ? L’Office National de la Météorologie (ONM) nous éclaire sur les conditions à venir pour ce jeudi 21 mars.

Dans le Nord-Ouest, attendez-vous à un ciel souvent voilé, tandis que le Centre et l’Est des régions Nord seront sous un ciel partiellement voilé, et ce, d’après les dernières données de l’ONM. Du côté des régions sahariennes, le Sud-Ouest et le Nord Sahara connaîtront un voile nuageux fréquent, alors que les autres régions du grand Sud bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé.

À LIRE AUSSI :

>> Horaires de l’imsak et de l’iftar du jeudi 11 Ramadan (21 mars 2024)

Prévisions météo en Algérie : persistance d’un temps chaud ce jeudi !

Ces derniers jours, les températures ont connu une nette augmentation dans diverses régions du pays et cette tendance pourrait se maintenir jusqu’à samedi. Selon les prévisions de Météo Algérie, un temps chaud marquera ce jeudi les régions côtières et intérieures de l’Ouest, tandis qu’un temps relativement chaud sera aussi au rendez-vous dans les régions côtières et intérieures du Centre. Les températures maximales devraient osciller entre 20 °C et 31 °C le long des côtes, entre 23 °C et 34 °C dans les régions intérieures et entre 28 °C et 37 °C dans les régions sahariennes.

Dans ce même sillage, il convient de noter que cette année, la saison hivernale a presque duré quatre-vingt-neuf jours, mais hier, l’hiver a cédé la place au printemps dans l’hémisphère Nord. C’est désormais officiel depuis le mercredi 20 mars à 4 h 06 (heure locale), marquant ainsi l’équinoxe, un moment clé qui annonce la fin de l’hiver. L’équinoxe survient lorsque le soleil se lève « plein Est » et se couche « plein Ouest », marquant son passage au zénith de l’équateur terrestre.

D’ailleurs, il faut savoir que la date de l’équinoxe de printemps peut varier entre le 19 et le 21 mars, et cette variation est bien plus fréquente qu’on ne le croit. « Au cours du XXIe siècle, vingt printemps débuteront le 19 mars, soixante-dix-huit le 20 mars et deux le 21 », a expliqué Florent Deleflie, astronome de l’Observatoire de Paris-PSL, dans une déclaration au journal Le Monde.