Hausse des températures en Algérie dès ce lundi 6 avril : voici la météo à prévoir !

Le contraste saute aux yeux. Après un épisode hivernal marqué par la neige, les pluies et une chute notable des températures la semaine passée, le printemps reprend clairement la main. Ce lundi 6 avril s’ouvre sous un ciel globalement dégagé sur une grande partie du territoire, avec des températures en nette hausse.

Cette amélioration ne relève pas d’un simple répit. Les modèles numériques de prévisions météorologiques confirment une tendance plus stable et plus douce, portée par l’arrivée de courants d’air relativement chauds sur les régions du nord du pays.

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La dynamique actuelle ne devrait pas s’essouffler immédiatement. Les prévisions annoncent des conditions stables et chaudes à partir de ce lundi et jusqu’à mercredi. Ce scénario offre une parenthèse météorologique plus calme, favorable aux activités en extérieur et aux déplacements.

Météo Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Dès la mi-journée, le thermomètre affiche des valeurs nettement plus agréables. Sur les régions du nord, les températures oscillent entre 20 et 30 degrés, aussi bien sur les zones côtières que dans les régions intérieures.

Cette hausse traduit un basculement rapide vers des conditions plus printanières. Après plusieurs jours dominés par un temps instable, l’atmosphère devient plus clémente, avec un ensoleillement largement dominant.

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Dans le sud, la chaleur s’installe de manière plus marquée. Les températures atteignent jusqu’à 38 degrés dans certaines wilayas, confirmant un écart thermique important entre le nord et le sud du pays.

Quelles sont les prévisions d’ici là mi-avril ?

Mais cette accalmie ne durera pas indéfiniment. Les projections indiquent déjà un changement de configuration à partir du dimanche 12 avril. Une dépression atmosphérique devrait faire son entrée par l’ouest du pays, avant de s’étendre progressivement vers le centre et l’est. Ce système apportera des précipitations parfois importantes, avec un épisode pluvieux appelé à se maintenir jusqu’au mardi 14 avril.

Cette évolution rappelle la variabilité typique de la saison printanière, où les périodes de douceur alternent rapidement avec des phases plus perturbées.

Alerte météo en Algérie : vents violents soulèvement de sable dans ces wilayas !

En parallèle, les services de l’Office National de la Météorologie ont émis une alerte de vigilance jaune pour plusieurs wilayas du sud. In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, In Salah, Djanet et Adrar se trouvent concernées par des vents violents susceptibles de provoquer des soulèvements de sable.

Ces rafales peuvent réduire fortement la visibilité, notamment sur les axes routiers exposés. Dans ces conditions, les usagers doivent adapter leur conduite et faire preuve de prudence.

En résumé, le pays sort progressivement d’une séquence hivernale marquée pour entrer dans une phase plus douce et ensoleillée. Mais la météo printanière reste fidèle à sa réputation : changeante et parfois imprévisible. Si le soleil domine en ce début de semaine, les prochains jours pourraient à nouveau redistribuer les cartes.