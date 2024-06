Hausse des températures en Algérie dès ce 26 juin : quelles sont les régions concernées ?

Alors que le mois de juin approche de sa fin, une intense chaleur s’installe dans plusieurs régions du pays. Les températures observeront une hausse considérable en Algérie dès ce mercredi 26 juin. En lisant cet article, découvrez ce que vous réserve le bulletin météo du jour.

Selon les services de Météo Algérie, une vague d’air chaud se précipite de l’extrême Sud vers les régions Nord du pays. Ce phénomène résulte d’une haute pression atmosphérique s’étendant du Sahara central jusqu’au Nord de l’Espagne, coincée entre deux dépressions atmosphériques, la première près du Portugal, et la seconde avoisinant l’Italie.

Ainsi, un temps chaud marquera la quasi-totalité des régions Nord de l’Algérie. Dans un premier temps, cette hausse des températures affectera principalement les régions Ouest et Centre du pays. Ensuite, cette tendance s’étendra progressivement vers les régions de l’Est.

Météo Algérie : les températures en hausse dans ces régions !

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) annoncent un temps chaud qui s’étendra de la frontière algéro-malienne jusqu’au Sahara central. Ce mercredi 26 juin, les régions proches côtières du Centre et les régions intérieures du Centre-Ouest connaîtront des températures élevées aussi, voire caniculaires.

Le bulletin météo de ce mercredi indique que les températures maximales oscilleront entre 25 et 41 °C sur les régions côtières, entre 34 et 44 °C dans les zones intérieures et les hauts plateaux et entre 36 et 48 °C dans les régions sahariennes.

En plus de la chaleur, des particules de sable en suspension pourraient affecter les régions côtières et intérieures de l’Ouest et du Centre en fin d’après-midi et soirée. Ces conditions peuvent réduire la visibilité et aggraver les effets de la chaleur, il est donc important de s’en protéger et de suivre les mises à jour de l’ONM.

Bulletin météo en Algérie : que disent les prévisions de ce 26 juin ?

Les prévisions météo pour ce mercredi annoncent un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions Nord de l’Algérie. Cependant, en fin d’après-midi et en soirée, les conditions deviendront instables, avec un ciel pré-orageux sur les côtes du Centre et de l’Est.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoient le développement de foyers orageux isolés sur les régions intérieures et les hauts plateaux du Centre et de l’Est, ainsi que sur les Aurès. Ces orages pourraient entraîner des pluies locales, particulièrement dans les régions centrales. Dans les régions sahariennes, le ciel restera dégagé à partiellement voilé tout au long de la journée.

En outre, l’ONM a émis une vigilance jaune pour pluie et orage dans plusieurs wilayas. Cette alerte concerne les wilayas de Chlef, In-Guezzam, Laghouat, Relizane, Ghardaïa, M’Sila, Tébessa, Djelfa, Tlemcen, El-Bayadh, Khenchela, Aïn-Defla, Médéa, Naâma, et Blida.