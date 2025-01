Hausse des revenus du secteur de la santé : la nouvelle grille salariale révélée

Le secteur de la santé en Algérie se trouve au centre d’une réforme majeure avec la révision des lois fondamentales qui encadrent les professions médicales et paramédicales. Cette révision inclut des augmentations de salaires, des primes de performance et la création de nouvelles catégories de postes. Ces mesures visent à améliorer les conditions de travail des professionnels de la santé et à renforcer la qualité des services médicaux.

Augmentations de salaires significatives

Les employés de la catégorie supérieure, grade 12, sont les premiers concernés par ces augmentations. Voici les nouvelles grilles salariales annoncées :

Praticien spécialiste hors classe (SUB 6) : Le nouveau salaire atteint 204 000 DZD, soit une augmentation de 31 000 DZD.

: Le nouveau salaire atteint 204 000 DZD, soit une augmentation de 31 000 DZD. Médecin généraliste principal (SUB 6) : Le revenu mensuel s’élève désormais à 145 000 DZD, marquant une hausse de 25 000 DZD.

: Le revenu mensuel s’élève désormais à 145 000 DZD, marquant une hausse de 25 000 DZD. Paramédical senior en santé publique (grade 14) : Le salaire est fixé à 85 000 DZD, avec une augmentation de 18 000 DZD.

: Le salaire est fixé à 85 000 DZD, avec une augmentation de 18 000 DZD. Sage-femme principale en santé publique (grade 15) : Le revenu s’élève à 102 000 DZD, enregistrant une hausse de 28 000 DZD.

: Le revenu s’élève à 102 000 DZD, enregistrant une hausse de 28 000 DZD. Biologiste principal (grade 16) : Le salaire passe à 93 000 DZD, avec une augmentation de 16 000 DZD.

Certaines fonctions ont bénéficié d’augmentations encore plus importantes : le praticien spécialiste hors classe voit son salaire monter à 204 000 DZD, avec une hausse cumulée de 41 000 DZD, tandis que le médecin généraliste principal enregistre une augmentation totale de 33 000 DZD.

Des primes trimestrielles attractives

En plus des augmentations de salaires, des primes trimestrielles de performance ont été introduites pour encourager et récompenser les efforts des professionnels de santé. Voici les montants annoncés :

Praticien spécialiste hors classe : Prime de 30 000 DZD chaque trimestre.

: Prime de 30 000 DZD chaque trimestre. Médecin généraliste principal : Prime de 25 000 DZD.

: Prime de 25 000 DZD. Infirmier senior : Prime de 9 500 DZD.

: Prime de 9 500 DZD. Sage-femme principale : Prime de 10 000 DZD.

: Prime de 10 000 DZD. Biologiste principal en santé publique : Prime de 8 000 DZD.

Une réponse aux attentes du secteur

Ces mesures viennent répondre à des revendications anciennes des professionnels de la santé, qui dénonçaient des conditions de travail difficiles et des rémunérations insuffisantes. L’amélioration des salaires et des primes vise non seulement à motiver les employés, mais également à attirer de nouveaux talents dans un secteur en quête de renforts.

Les réformes annoncées marquent une étape importante dans la restructuration du système de santé en Algérie. Elles témoignent de la volonté des autorités d’investir dans le capital humain pour offrir des services de meilleure qualité à la population.