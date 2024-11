Hausse des revenus des ménages en Algérie : un signe de stabilité économique ?

Le directeur général des estimations et politiques au ministère des Finances, Kamel Meraghni, a révélé une augmentation substantielle du revenu disponible des ménages algériens. Entre 2019 et 2024, ce revenu est passé de 14 851 milliards de dinars à 22 710 milliards de dinars. Cette croissance témoigne d’une nette amélioration du pouvoir d’achat des familles et de leurs conditions de vie.

En parallèle, la consommation finale des ménages a également enregistré une hausse notable, dépassant les 15 000 milliards de dinars en 2024 contre environ 9 800 milliards en 2019. Entre 2021 et 2023, le revenu des ménages a progressé de 13 %, tandis que le taux d’inflation est resté limité à 9 %. Cette maîtrise de l’inflation a permis une augmentation du revenu réel disponible pour la consommation et l’épargne, consolidant ainsi la résilience économique des foyers algériens.

Une capacité d’épargne renforcée

Outre l’amélioration de leur pouvoir d’achat, les Algériens ont également accru leur capacité à épargner. Les économies des ménages après consommation ont atteint 7 600 milliards de dinars en 2024, soit un taux moyen d’épargne de 33,6 %. Cette tendance démontre non seulement une gestion efficace des revenus familiaux, mais également une stabilité financière renforcée dans un contexte économique global encore incertain.

Le rapport indique que les ménages algériens consacrent désormais 65 % de leurs revenus à la consommation, tout en augmentant leurs réserves financières. Ces données traduisent une meilleure anticipation des besoins futurs et une confiance accrue dans la stabilité de l’économie nationale, même face aux défis externes.

Les facteurs ayant participé à cette dynamique

L’amélioration du revenu des ménages algériens résulte en grande partie des mesures économiques et sociales mises en place par les autorités. Parmi ces initiatives figurent les augmentations de salaires, de pensions de retraite et de bourses universitaires, ainsi que l’introduction de la prime de chômage pour soutenir les demandeurs d’emploi.

Ces politiques ont permis de renforcer le pouvoir d’achat et d’encourager la consommation tout en favorisant une capacité accrue à épargner. Cette dynamique constitue un socle solide pour l’économie nationale, qui repose en partie sur la consommation intérieure comme moteur de croissance.

La hausse du revenu disponible et des taux d’épargne des ménages reflète une transformation économique et sociale en Algérie. Si des défis subsistent, notamment en termes de diversification économique, ces résultats laissent entrevoir des perspectives encourageantes pour les années à venir. Ils témoignent également de l’importance de poursuivre les réformes économiques pour consolider ces acquis et garantir une stabilité durable.