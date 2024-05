Hausse des retraites : le Conseil des ministres entérine la décision de Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, mardi 7 mai 2024, la réunion périodique du Conseil des ministres. Celle-ci a notamment porté sur la revalorisation des pensions et des allocations de retraite.

Le Chef de l’État et les membres du Gouvernement se sont également penchés sur d’autres dossiers importants : les statuts des corps médical et paramédical ; le suivi du processus de numérisation ; la production et la distribution de lubrifiants ; la gestion et l’élimination des déchets.

Concernant la revalorisation des pensions et des allocations de retraite, le Conseil des ministres a entériné la décision que le président Tebboune avait prise le 1ᵉʳ mai dernier, et qui consiste en une hausse qui oscille entre 10 % et 15 %, « pour toutes les catégories de retraités », précise le communiqué.

Le second dossier important qui faisait partie de l’ordre du jour fut celui des statuts des corps médical et paramédical. Ainsi, le Conseil des ministres a approuvé « les projets de statuts et de régimes indemnitaires pour les fonctionnaires relevant des corps médical et paramédical ».

En outre, le président Abdelmadjid Tebboune a demandé au ministre de la Santé de poursuivre l’élaboration de textes de loi relatifs à la spécificité des corps médical et paramédical.

Investissement : Tebboune ordonne la révision à la baisse des taux d’intérêt bancaires

Afin de stimuler l’investissement, le Président Tebboune a ordonné au ministre des Finances, en collaboration avec la Banque centrale et l’ABEF, de réexaminer les taux d’intérêt bancaires jugés trop élevés et donc « incompatibles avec la politique d’encouragement de l’investissement ».

S’agissant du volet de la numérisation, autre grand chantier du gouvernement algérien actuellement, le président de la République a insisté sur l’importance de la cybersécurité dans le processus de numérisation du pays, tout en saluant les efforts fournis dans la réalisation de ce projet.

Par ailleurs, Tebboune a exigé l’élaboration d’un plan national pour l’environnement et l’urbanisme visant à revoir le système de gestion des déchets et à promouvoir le recyclage. Ce plan sera élaboré conjointement par les ministères de l’Environnement, de l’Intérieur et de l’Habitat, sous la supervision du Premier ministre.

Afin de mener à bien ce projet, le Chef de l’État a encouragé la création de start-ups spécialisées dans le recyclage pour exploiter la valeur économique de ce secteur. La mise en œuvre du plan débutera dans des wilayas pilotes avant sa généralisation à l’ensemble du pays.

Enfin, A. Tebboune a ordonné la mise en place d’un cadre juridique pour réguler le marché des lubrifiants. Ce cadre définira les normes de qualité des produits autorisés. Naftal aura ainsi la charge d’augmenter de la production locale, de commercialiser et d’importer les lubrifiants non produits en Algérie.