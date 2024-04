Hausse des prix : Zitouni brandit la menace de la loi contre les spéculateurs

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a effectué une visite de travail dans la wilaya de Tizi Ouzou, le 2 avril 2024. Lors de cette visite, il a réaffirmé la volonté du gouvernement de lutter contre la spéculation et de stabiliser le marché national.

M. Zitouni a d’abord visité le marché de gros des Frères Chabane. Il a insisté sur l’importance de la suppression des intermédiaires dans la chaîne de distribution afin de maîtriser les prix : “nous avons pu maîtriser le marché et réguler les prix car nous avons réussi à éliminer tous les intermédiaires qui interviennent dans la chaîne” affirme-t-il.

Il a également appelé à une collaboration directe entre les agriculteurs et les grossistes pour aboutir à la stabilité du marché national. Le ministre a ensuite visité un marché de proximité ouvert durant le mois de Ramadan.

Il a souligné le rôle joué par ces marchés dans l’approvisionnement des citoyens en produits alimentaires à des prix abordables. Le premier responsable du secteur a annoncé que le gouvernement s’efforcera de maintenir cette dynamique après le Ramadan.

Hausse des prix : Tayeb Zitouni menace les spéculateurs

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a exprimé sa satisfaction quant à l’ouverture des marchés de proximité dans la plupart des daïras du pays. Cette initiative, mise en place pour le mois de Ramadan, a pour objectif de fournir aux citoyens des produits alimentaires à des prix accessibles.

M. Zitouni a profité de l’occasion pour saluer l’engagement des commerçants, artisans, investisseurs et hommes d’affaires qui ont contribué à la réussite de cette opération. Il a qualifié leur action de « citoyenne » et a exprimé sa gratitude envers l’UGCAA et le CREA pour leur soutien.

Le responsable a cependant tenu à mettre en garde les spéculateurs qui chercheraient à tirer profit de cette situation. « qu’ils sachent que les spéculateurs seront punis par la loi », a-t-il martelé, soulignant la détermination du gouvernement à protéger le pouvoir d’achat des consommateurs.

Le ministre a également visité le centre commercial Hyper bas de la nouvelle ville de Tizi Ouzou et la laiterie Tassili de Draâ Ben Khedda.

Reste à savoir si la dynamique des prix accessibles sera maintenue après le Ramadan. Le ministre s’est montré optimiste quant à la pérennisation de cette initiative après le mois sacré.