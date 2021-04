Hausse des prix: Première réaction de Rezig depuis le début de Ramdan

Depuis le début du mois de Ramadan, les prix des fruits et légumes connaissent une hausse sensible aux marchés de gros et de détail.

Ce lundi 19 avril (7e jour de Ramadan), le premier responsable du secteur du commerce en Algérie, Kamel Rezig, a réagi à cette hausse injustifiée qui a également touchée les prix de la viande rouge et blanche.

Selon un communiqué du ministère du commerce, Kamel Rezig a présidé une réunion, par visioconférence, avec les directeurs régionaux et de wilayas relevant du secteur.

Lors de la réunion, consacrée au suivi de l’augmentation des prix de fruits et légumes, le ministre du Commerce a donné une série d’instructions aux directeurs quant à l’impératif de renforcer les opérations de contrôle sur le terrain afin de lutter contre les spéculateurs.

Pour Dr Zebdi, « les prix des produits alimentaires vont baisser »

Le président de l’Association de Protection et Orientation de du Consommateur et son Environnement (APOCE) Mustapha Zebdi a, lui aussi, réagi à la flambée des prix des produits de large consommation.

Intervenant ce lundi sur les ondes de la radio régionale de Sétif, Dr Zebdi a estimé que les prix alimentaires devraient baisser dans les prochains jours.

« Les prix devraient connaitre une baisse considérable dans les prochains jours au niveau des marchés locaux (…) Le boycott des produits chers, pourrait également freiner la hausse des prix », a-t-il declaré.