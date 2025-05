Hausse des prix : l’Algérie renforce l’offensive anti-spéculation avec 5 décisions

La visite du ministre du Commerce et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, à Tiaret ce 13 mai a pris les allures d’un véritable tour de force économique. Enchaînant les étapes, du marché de gros aux infrastructures logistiques en passant par l’industrie locale, le ministre a dévoilé une série de mesures concrètes destinées à frapper au cœur de la spéculation, et à bâtir une chaîne d’approvisionnement plus stable, directe et mieux contrôlée.

Dans une conjoncture marquée par la volatilité des prix, notamment en périodes sensibles, cette tournée s’inscrit dans une stratégie nationale qui ambitionne de refonder la régulation commerciale. Tout en misant sur la proximité avec les acteurs de terrain.

Un marché de gros transformé en plateforme stratégique pour casser la spéculation

Lors de son passage dans la zone industrielle de Zaaroura, le ministre a inspecté l’imposant chantier du marché régional de gros de fruits et légumes. Porté à 90 % de taux de réalisation par la société Magro. Selon Zitouni, il s’agit de « transformer les marchés de gros en véritables centres de régulation des achats », avec une double vocation commerciale et logistique.

Concrètement, plusieurs lignes de force structurent cette initiative :

Magro achètera directement aux producteurs , en s’imposant comme un acteur central dans la chaîne d’approvisionnement agricole et en évinçant les réseaux de spéculateurs.

, en s’imposant comme un acteur central dans la chaîne d’approvisionnement agricole et en évinçant les réseaux de spéculateurs. L’entreprise redistribuera les produits via son réseau commercial structuré , assurant une couverture nationale efficace.

, assurant une couverture nationale efficace. Elle importera certains produits fortement demandés , comme la banane, pour briser les hausses spéculatives fréquentes.

, comme la banane, pour briser les hausses spéculatives fréquentes. Elle transformera le site de Zaaroura en un hub logistique régional, qui approvisionnera régulièrement l’ouest du pays tout en réduisant les coûts de distribution.

« Ce marché doit être un levier stratégique pour stabiliser l’offre, surtout en périodes critiques », a insisté le ministre. En appelant à développer des mécanismes de contractualisation directe entre producteurs et distributeurs, hors de tout intermédiaire.

Froid, traçabilité et sécurité alimentaire : les entrepôts deviennent des armes économiques

La lutte contre la volatilité des prix ne peut se faire sans infrastructures adaptées. Dans cet esprit, Tayeb Zitouni a également visité le centre de réfrigération Frigomedit. Un maillon désormais capital de la chaîne alimentaire. Doté d’une capacité de stockage de 9 millions de mètres cubes, le site est présenté comme une « plateforme de régulation » des flux de denrées périssables.

« Les chambres froides ne sont plus de simples lieux de stockage. Ce sont des outils de souveraineté alimentaire », a-t-il affirmé. Le ministre a d’ailleurs proposé une synergie immédiate entre Magro et Frigomedit. Pour accompagner le lancement du marché régional en garantissant une chaîne logistique complète, efficace et conforme aux standards sanitaires.

Par ailleurs, le ministre a mis en lumière l’importance des industries de base, comme celle des matériaux pour menuiserie. Dans l’effort de réduction de la dépendance aux importations. « Produire localement les intrants industriels, c’est renforcer notre souveraineté », a-t-il déclaré.

Qualité, contrôle et paiement digital : vers une régulation commerciale modernisée

En outre, à la laiterie Djebly Sidi Khaled, Zitouni a salué les effets positifs de la nouvelle cartographie numérique de distribution du lait. Cependant, il a également tiré la sonnette d’alarme sur les irrégularités de distribution observées à Tiaret.

Il a demandé une intervention rapide du nouveau directeur du commerce pour corriger les défaillances. De plus, il a plaidé pour un appui accru aux producteurs de lait cru.

La dernière étape de la visite a été marquée par l’inauguration du nouveau laboratoire de contrôle qualité de Tiaret. Venant renforcer le maillage national de 42 structures similaires. Huit autres laboratoires sont en cours de réalisation. Mais la grande nouveauté vient de l’annonce du lancement. Dès juillet prochain, de laboratoires mobiles pour inspecter les produits à l’entrée des ports.

« Il faut protéger la santé des consommateurs dès le premier point de contact avec le marché », a insisté Zitouni. De plus, il a appelé à une généralisation du paiement électronique dans les espaces commerciaux. Pour une transparence accrue et un service modernisé.

