Hausse des prix du tabac dans plusieurs wilayas d’Algérie

Depuis plus de dix jours, les prix des cigarettes ont connu une augmentation significative dans les points de vente de tabac de la wilaya de Djelfa, oscillant entre 15 et 25 DA par paquet, sans aucune notification préalable. Cette hausse a suscité l’attention des consommateurs et des professionnels du secteur.

En effet, dans la wilaya de Djelfa, les fumeurs ont été surpris par une hausse soudaine des prix des cigarettes. Les variations vont de 15 à 25 DA par paquet, une augmentation qui n’a pas été annoncée au préalable.

Pour comprendre cette évolution des prix, une équipe d’une rédaction arabophone s’est rendue dans les magasins de tabac en gros et en détail au centre de cette wilaya, ainsi qu’à Aïn Oussara. Les détaillants ont confirmé les augmentations de prix, qui varient en fonction des marques.

Parmi les marques les plus touchées par cette hausse des prix, on peut citer « Marlboro », dont le prix au détail est passé de 330 DA à 350 DA par paquet. De même, le prix d’un paquet de « Gauloises » a atteint 320 DA, tandis que « LM » se vend désormais à 300 DA par paquet. Pour ce qui est de « Winston », son prix s’établit désormais à 320 DA par paquet.

Les causes de cette augmentation

Les détaillants ont attribué cette hausse des prix à la situation sur le marché de gros du tabac, en particulier lorsqu’il y a une augmentation des coûts. Selon certains grossistes, cette décision de hausse des prix émane des distributeurs actifs dans la vente de cigarettes, obligeant ainsi les détaillants à répercuter cette augmentation sur les consommateurs finaux. Cette hausse a été généralisée à l’échelle nationale et est intervenue sans avertissement préalable.

L’augmentation soudaine des prix des cigarettes a un impact significatif sur les consommateurs. Les fumeurs doivent désormais consacrer une part plus importante de leur budget au tabagisme. Certains d’entre eux envisagent même de réduire leur consommation ou d’arrêter complètement en raison de la hausse des coûts.

Face à cette augmentation, de nombreux fumeurs expriment leur mécontentement et leur inquiétude quant à la hausse constante des prix des cigarettes. Certains estiment que cela pourrait les encourager à chercher des alternatives moins coûteuses, comme le tabac à rouler ou à chiquer.