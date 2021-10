Hausse des prix du pétrole : jusqu’ou ira le baril ?

Bonne nouvelle pour le secteur des hydrocarbures en Algérie. le prix du baril du Brent fonce en ce moment sur les 80 dollars. il est à rappeler qu’il avait atteint avant-hier un prix de 79,28 dollars sur le marché londonien.

Selon les dernières déclarations faites par l’ex-ministre de l’Energie Abdelmadjid Attar au tout début de l’année en cours, dans son discours à Oran, il prévoyait une hausse. Effectivement, Attar avait estimé un baril à 60 dollars au cours du deuxième semestre de l’année 2021, un seuil largement dépassé, offrant une marge d’action plus ample pour l’exécution du plan de relance économique du pays.

Après trois épisodes de baisses consécutifs du prix du pétrole algérien durant la semaine précédente, notamment le mardi atteignant 78,76 dollars, le prix du baril a fini par grimper jusqu’à frôler les 80 dollars. Un seiul qui n’a pas été atteint depuis presque trois années.

Avec une reprise de la demande mondiale plus rapide que prévu, l’Algérie doit savoir en tirer pleinement profit de cette situation avantageuse. C’est une occasion pour assurer un retour vers un équilibre économique et commercial qui a tout de même bien assez tardé.

Pourquoi ce soudain changement de prix ?

Selon les dernières déclarations de la Banque Américaine, l’estimation du baril pourrait très probablement dépasser les 100 dollars d’ici le mois de Novembre.

Et si on tient compte de l’avis de quelques observateurs, cette situation est entièrement due à l’augmentation de la demande, contre une offre plutôt en baisse, une conséquence directe de l’ouragan Ida qui a récemment saccagé l’Amérique, privant la production de la région ainsi que le golfe du Mexique de plus de 300000 barils par jour.

L’entreprise pétrolière et gazière algérienne Sonatrach devrait savoir profiter de cette occasion, une augmentation de la cadence de production du Brent de la mer du Nord est une chance inouïe en ces temps de crise dont souffre le pays depuis assez longtemps.