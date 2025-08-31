Hausse des prix du lait stérilisé UHT : l’État dément toute augmentation des tarifs

Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a tenu à rassurer la population dimanche soir à travers un communiqué officiel. Contrairement aux rumeurs qui circulaient ces derniers jours, il n’y a eu aucune hausse du prix du lait en boîte stérilisé sur le marché national.

Selon le communiqué, une enquête approfondie a été menée par les services du ministère afin de vérifier la véracité de ces informations. À l’issue de ce suivi, le département a reçu des déclarations officielles des plus grandes entreprises nationales de production laitière. Celles-ci ont assuré, de manière ferme et catégorique, qu’aucune révision des prix n’a été appliquée.

Lait stérilisé : les autorités confirment la stabilité des prix

Cette clarification intervient dans un contexte marqué par une forte sensibilité des ménages algériens aux fluctuations des prix des produits de première nécessité. Le lait, qu’il soit en sachet ou en boîte, occupe une place centrale dans la consommation quotidienne. La moindre variation de son prix suscite immédiatement l’inquiétude et l’indignation des consommateurs.

Dans son communiqué, le ministère a tenu à saluer l’attitude des producteurs nationaux. Il a mis en avant leur sens des responsabilités sociales, estimant qu’ils jouent un rôle essentiel dans le maintien de la stabilité du marché et la protection du pouvoir d’achat. Selon le ministère, cette coopération entre l’État et les entreprises contribue à assurer un approvisionnement régulier et à éviter toute tension sur un produit aussi stratégique que le lait.

Le ministère du Commerce dément toute augmentation du prix du lait

Par ailleurs, le département du Commerce a réaffirmé son engagement à poursuivre une surveillance rigoureuse. Des équipes de contrôle continueront d’opérer sur le terrain afin de repérer et de sanctionner toute tentative de spéculation, de fraude ou de manipulation des prix. Le ministère insiste sur le fait qu’aucune pratique illégale ne sera tolérée, surtout lorsqu’il s’agit de produits de base.

Pour de nombreux citoyens, ce démenti officiel est un soulagement. Ces derniers craignaient que le lait en boîte rejoigne la liste des produits dont les prix connaissent des hausses répétées, compliquant davantage le quotidien des familles, déjà confrontées à un contexte économique difficile.

Avec cette mise au point, le ministère cherche donc à rassurer, mais aussi à rappeler que la vigilance reste de mise. En multipliant les contrôles et en collaborant avec les producteurs, il espère maintenir la stabilité du marché et protéger les consommateurs contre toute tentative d’abus.

Ainsi, le message est clair : le lait en boîte stérilisé reste au même prix, et les autorités veillent à ce qu’il le demeure.