Hausse des prix du café et besoins climatiseurs : Zitouni et le CREA se réunissent

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a présidé mardi une série de réunions importantes. Ces réunions ont rassemblé les membres du Conseil du renouveau économique algérien (CREA). Les participants étaient des acteurs clés dans l’importation de café, de fournitures scolaires et la production de matériel électroménager.

Ces rencontres s’inscrivent dans une approche participative et consultative initiée par le ministère. Elles ont abordé diverses questions liées à l’organisation et au contrôle du marché national. Les discussions ont notamment porté sur des filières de consommation courante telles que le café, les fournitures scolaires et les produits électroménagers.

Atténuer les effets de la hausse des prix du café

Lors de la première réunion, Zitouni a discuté avec les transformateurs et importateurs de café. Ils ont abordé les défis liés à la hausse des prix du café sur le marché international. Le ministre a examiné les répercussions sur le marché national et les moyens possibles pour atténuer ces effets.

La deuxième réunion a été consacrée à la préparation de la prochaine rentrée scolaire. Zitouni a rencontré les producteurs et importateurs de fournitures scolaires. Il a souligné l’importance de maintenir la disponibilité de toutes les fournitures scolaires à des prix abordables. L’objectif est de réduire le fardeau financier des familles algériennes pour la rentrée scolaire 2024-2025.

Le ministre a également discuté de la diversification de la production nationale de fournitures scolaires. Il a encouragé les investissements dans ce domaine et a appelé les opérateurs économiques à participer activement aux foires de fournitures scolaires. Ces foires, organisées avant la rentrée, offriront des produits à des prix compétitifs, contribuant ainsi à alléger les charges financières des familles.

Faire face aux besoins en climatiseurs durant l’été

Lors de la troisième réunion, Zitouni a rencontré les fabricants de produits électroménagers. Il a souligné l’importance de développer un plan de production et un vaste réseau de distribution. Ce plan doit répondre à la demande accrue de climatiseurs pendant la saison estivale, qui coïncide avec la distribution attendue d’un grand nombre de nouveaux logements.

À l’issue des réunions, Kamel Moula, président du CREA, a salué les efforts du ministère. Il a félicité le ministère pour sa contribution à la stabilité du marché et à la satisfaction des besoins fondamentaux des citoyens. Moula a également apprécié les mesures proactives et l’approche participative du ministère avec les opérateurs économiques.

Ces rencontres avec le Conseil du renouveau économique algérien montrent l’engagement du ministère à collaborer avec les acteurs économiques. L’objectif est de stabiliser le marché et de répondre aux besoins des citoyens. Ces efforts sont essentiels pour maintenir la disponibilité des produits de première nécessité à des prix abordables. Le ministère continue de travailler activement pour trouver des solutions aux défis économiques actuels.