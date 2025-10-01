Hausse des prix des véhicules FIAT Algérie : le constructeur automobile réagit officiellement

La journée de mercredi a été marquée par une polémique autour des prix des véhicules Fiat assemblés en Algérie. Dans la matinée, un document présenté comme officiel a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, annonçant de nouveaux tarifs pour la gamme produite dans l’usine de Tafraoui, près d’Oran.

Plusieurs plateformes d’information en ligne ont ainsi relayé ce texte, laissant entendre que Fiat Algérie avait décidé d’augmenter les prix de ses modèles, quelques mois seulement après leur mise sur le marché.

Fiat Algérie dément toute hausse des prix de ses véhicules

Cette annonce a suscité de nombreuses réactions de la part des internautes et des potentiels clients. Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont exprimé leur mécontentement, estimant que cette hausse viendrait alourdir davantage la facture des ménages déjà confrontés à la flambée générale des prix. D’autres ont critiqué ce qu’ils percevaient comme une stratégie commerciale injustifiée de la part de la marque italienne.

Mais en fin de journée, Fiat Algérie a publié un communiqué officiel pour mettre fin à la rumeur. La filiale du constructeur a affirmé clairement que les tarifs des véhicules produits à l’usine de Tafraoui restent inchangés. Le texte précise que l’entreprise n’a procédé à aucune révision de prix et que les informations diffusées plus tôt dans la journée relèvent d’un faux communiqué.

Polémique sur les prix : Fiat clarifie, les tarifs restent inchangés

Ce démenti vise à apaiser les inquiétudes des clients potentiels, alors que le marché automobile algérien reste marqué par une forte demande et une offre limitée. Depuis l’installation de Fiat à Tafraoui, la marque s’est positionnée comme un acteur central du secteur, notamment avec ses modèles populaires destinés au grand public. Toute annonce de hausse des prix a donc un impact direct sur l’opinion et sur la perception de l’accessibilité des véhicules.

L’affaire met en lumière la rapidité avec laquelle de fausses informations peuvent se propager, surtout lorsqu’elles touchent des sujets sensibles comme le prix des voitures, un dossier qui suscite un intérêt massif dans le pays. En réagissant rapidement, Fiat Algérie a voulu rétablir la vérité et préserver sa relation de confiance avec ses clients.