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Algérie

Hausse des prix des produits alimentaires : la ministre interpelle les producteurs

LA
Lynda Ait Amedjkane
2 min de lecture
Hausse des prix des produits alimentaires : la ministre interpelle les producteurs
Après les hausses constatées sur certains produits alimentaires, la ministre du Commerce intérieur a réuni des producteurs.
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Les prix de certains produits alimentaires ont récemment augmenté en Algérie, poussant la ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Amal Abdellatif, à réunir des opérateurs du secteur.

Lors de cette rencontre, organisée au Palais des expositions des Pins maritimes à Alger, la ministre a appelé les producteurs à éviter toute hausse injustifiée et à consulter les services de son département avant de prendre des mesures susceptibles de peser sur le pouvoir d’achat des consommateurs.

Prix des produits alimentaires : la ministre demande des explications aux producteurs

La hausse des prix de certains produits alimentaires a été au centre d’une réunion de coordination présidée par Amal Abdellatif avec plusieurs opérateurs économiques spécialisés dans la production de denrées alimentaires.

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Selon un communiqué du ministère, cette rencontre a permis d’examiner l’évolution des prix de certains produits après les augmentations constatées sur le marché. La ministre a écouté les préoccupations des professionnels ainsi que leurs explications concernant la situation du marché et les coûts de production.

À cette occasion, elle a insisté sur la nécessité d’éviter les augmentations de prix qui ne reposent pas sur des justifications suffisantes. Elle a également appelé les opérateurs à renforcer les échanges avec les services de son département avant toute décision susceptible d’avoir des répercussions sur le budget des ménages.

Prix en Algérie : le ministère veut renforcer le dialogue avec les producteurs

Au-delà de la question des prix, Amal Abdellatif a souligné l’importance d’une concertation régulière entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques.

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Cette démarche vise à prendre en considération les contraintes des producteurs tout en préservant le pouvoir d’achat des citoyens. Le ministère entend ainsi examiner les préoccupations exprimées par les professionnels. Sans perdre de vue les conséquences des évolutions tarifaires sur les consommateurs.

La ministre a réaffirmé l’engagement de son secteur à étudier les difficultés soulevées par les producteurs. Elle a également rappelé que la protection du pouvoir d’achat figure parmi les priorités du département, conformément aux orientations du président de la République.

La réunion intervient dans un contexte marqué par des augmentations de prix sur certains produits alimentaires. Le ministère mise sur la concertation avec les opérateurs pour examiner les facteurs à l’origine de ces évolutions et limiter les hausses injustifiées.

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Lynda Ait Amedjkane

Journaliste – Nation, société et actualité quotidienne

Lynda Aït Amedjkane est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360. Elle couvre principalement les sujets liés à la nation, à la société et aux faits divers qui rythment l'actualité quotidienne en Algérie.

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