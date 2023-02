Hausse des prix des produits agricoles en Algérie : l’Apoce lance un appel

L’Association de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE) a appelé à l’application de l’article 5 du décret n° 03-03 du 19 juillet 2003 relatif à la concurrence, modifié et complété par la loi n° 10-05 (en date du 15 août 2010). Selon la même source, cette mesure permettra de reprendre le contrôle sur les prix des produits agricoles. Notamment les fruits et les légumes.

En effet, ces jours-ci cette catégorie de produits a connu une flambée inédite ! D’ailleurs, c’est le cas même pour les fruits et légumes de la saison hivernale. À vrai dire, nombreux sont les citoyens algériens qui n’arrivent pas à se procurer ces produits qui sont hors de prix. Ainsi, beaucoup d’entre eux ont fini par renoncer à ces produits essentiels pour maintenir une alimentation équilibrée et une bonne santé.

À l’approche du mois de Ramadan, les prix affichés risquent d’augmenter encore. Vous n’êtes pas sans savoir que la demande sur les fruits et les légumes augmente durant le mois sacré. Sans doute, le ramadan sera une occasion pour les “pseudos commerçants” pour faire encore augmenter les prix. De ce fait, l’APOCE n’a pas tardé à réagir. Comme on l’avait indiqué plus haut l’Apoce a appelé à la mise en place de l’article 5 relatif à la concurrence.

Flambée des prix des produits agricoles : l’APOCE réagit

Par le biais d’un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, l’APOCE a donné plus de détails sur l’article 5 du décret n° 03-03. Selon l’association susmentionnée l’application dudit article permet de contrôler les prix. Et ainsi mettre fin au désordre que connaît le marché des fruits et légumes qui a visiblement affecté le pouvoir d’achat du consommateur algérien.

Dans ce sillage, on notera que l’article en question stipule l’établissement des prix de référence. Cela avec un plafond de bénéfice pour chaque produit. En effet, cette mesure s’effectue en fonction des suggestions des autres secteurs, peut-on lire sur le communiqué. D’après le même document, cette opération est envisageable pour lutter contre la spéculation.

Ou dans le cas d’une flambée extraordinaire des prix des produits. Effectivement, les internautes ont beaucoup apprécié cette initiative. D’ailleurs, ils espèrent que cette loi puisse être appliquée. Dans ce sens, il nous a paru important de citer les prix de quelques produits qui sont hors de prix. Notamment, les haricots (520 DA/ kg), les pois (300 DA/ kg), la tomate (175 DA/kg) et la laitue (160 DA/ kg).