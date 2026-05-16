Hausse des prix des livres scolaires : le ministère met fin aux rumeurs (COMMUNIQUÉ)

Le ministère de l’Éducation nationale a publié ce samedi un communiqué officiel de démenti, en réponse à des informations relayées par certains médias faisant état d’une hausse des prix des manuels scolaires pour la prochaine rentrée.

Ces informations affirmaient que onze (11) nouveaux manuels destinés au cycle primaire auraient connu des augmentations de prix des allégations que le ministère réfute catégoriquement.

Dans son communiqué, la Direction générale de l’Office National des Publications Scolaires (ONPS) nie formellement toute hausse des prix des manuels cités. Bien au contraire, le ministère affirme que ces prix ont baissé par rapport aux années précédentes, conformément aux directives des hautes autorités visant à préserver le pouvoir d’achat des citoyens.

Cette position s’inscrit dans le respect des instructions du ministre de l’Éducation nationale, imposant toutes les mesures nécessaires pour ne pas augmenter les prix des livres scolaires, quelles que soient les circonstances.

Une méthodologie mise en cause : des prix mal calculés

Le ministère pointe également une erreur dans le traitement de l’information : les sources à l’origine de ces rumeurs auraient comparé les prix des nouvelles éditions aux tarifs pratiqués hors des circuits officiels de distribution, et les auraient rapprochés de la totalité des frais de scolarité, conduisant ainsi à des conclusions inexactes et trompeuses sur les prix réels des manuels scolaires.

En conclusion, le ministère réaffirme que l’Office National des Publications Scolaires, en tant qu’établissement public à caractère industriel et commercial, reste pleinement engagé dans sa double mission : améliorer la qualité des manuels scolaires tout en maintenant les prix stables pour les familles algériennes, conformément à sa vocation de service public.

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