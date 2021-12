Hausse des prix des fruits et légumes : le premier ministre s’indigne

Même les fruits saisonniers, dont les agrumes, n’ont pas échappé à la hausse des prix. Le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane a réagi ce lundi sur cette situation en exprimant son mécontentement notamment sur la hausse des prix des agrumes.

En marge de l’inauguration de la 29ᵉ édition de la Foire de la production algérienne qui se tient jusqu’au 25 décembre courant, au Palais des expositions à Alger, le Premier ministre est revenu sur la hausse des prix des fruits et légumes.

D’ailleurs, le premier responsable au gouvernement a carrément fustigé le système de régulation des produits de la large consommation (SYRPALAC) considérant qu’il a échoué. À ce propos, il a insisté sur la révision de ce système, d’autant qu’il a échoué dans la régularisation des prix. Selon lui, le système SYRPALAC sera prochainement révisé.

Tout en exprimant son mécontentement sur la hausse des prix, le Premier ministre affirme qu’il est « inconcevable que le prix de l’orange dépasse les 100 DA ». Dans ce sillage, il ajoute qu’il faut coordonner avec le ministère du Commerce pour baisser les prix ». D’ailleurs, il souligne qu’il « veut voir les prix baisser, notamment les agrumes ».

Prix des fruits et légumes : la situation sur le marché

Les prix des fruits et légumes et autres produits de large consommation connaissent ces derniers jours des hausses exorbitantes. Une simple tournée dans les marchés de la capitale est largement suffisante pour en se rendre compte.

En effet, la tomate est proposée entre 180 et 200 DA le kilogramme, alors qu’elle ne dépassait pas les 100 DA il y a quelques jours. Les prix de la carotte et du navet oscillent entre 60 et 80 DA, alors que la pomme de terre est proposée contre 80 DA le kilogramme.

Le haricot vert se vend 150 DA, l’oignon sec à 60 DA et le vert entre 40 et 50 DA. La courgette est proposée contre 120 et 140 DA alors que le concombre et la laitue ont atteint les 100 DA le kilogramme. Le prix du piment et du poivron est dans les environs de 100 DA tandis que les fèves ont atteint les 160/180 DA le kilo.

En outre, les prix des fruits, même saisonniers, ont également atteint des niveaux records. LE prix des oranges varie entre 120 et 140 DA alors que le prix des mandarines a atteint les 200 dinars le kilogramme. Quant à la grenade, son prix est proposé entre 140 et 200 DA le kilogramme tandis que les bananes se vendent à 300 dinars.