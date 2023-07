Hausse des prix des climatiseurs : une campagne de surveillance lancée par le ministère

D’importantes campagnes de surveillance et d’inspections sur le terrain ont été lancées par le ministère du Commerce dans les points de vente et les expositions d’équipements électroménagers.

Le but est de surveiller les prix des climatiseurs après que leurs prix ont enregistré une augmentation sans précédent observée au cours des dernières semaines en raison des températures élevées et de la demande croissante.

Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a donné des instructions pour ouvrir des enquêtes approfondies sur toute augmentation injustifiée des prix sur le marché.

Les agents commerciaux, présents sur le terrain 7 jours sur 7 et travaillant selon un système de rotation, ont envoyé des sommations à tout commerçant ou distributeur qui aurait imposé des hausses de prix.

Ces commerçants sont tenus de présenter des factures de vente et d’achat à la direction du commerce. En cas de non-présentation des documents requis, des sanctions sévères, telles que des fermetures de magasins pour une durée d’un mois ou plus et des amendes conséquentes, seront appliquées.

Une inflation enregistrée lors des dernières semaines

Avec ces fortes chaleurs qui frappent le pays, la demande soudaine en climatiseurs a provoqué une inflation sans précédent sur les prix les rendant inaccessibles pour les budgets moyens.

En l’espace de quelques jours seulement, les tarifs ont augmenté de 5 à 20 %. Cette flambée des prix s’explique par plusieurs facteurs. Tout d’abord, on observe une pénurie de modèles sur le marché, principalement en raison de l’arrêt des importations.

Les usines locales, quant à elles, ne parviennent pas à faire face à la demande croissante. Cette situation a conduit à l’indisponibilité de nombreuses marques sur le marché algérien.