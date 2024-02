Hausse des prix de l’eau minérale subventionnée : le ministre met en garde

Aujourd’hui, le dimanche 4 février. Tayeb Zitouni, ministre du Commerce, a officiellement ouvert la troisième édition du salon international de la boisson et des aliments liquides (Bevalg) au Palais des expositions à Alger.

En effet, dans son discours inaugural, le ministre Zitouni a souligné la nécessité de sensibiliser les producteurs face aux hausses de prix, notamment concernant des produits tels que l’eau minérale. Il a mis en garde contre les pratiques de certains producteurs qui ont récemment augmenté les prix de leurs produits.

Le ministre a rappelé que l’eau minérale est un produit subventionné par l’État, soulignant que deux producteurs avaient récemment augmenté les prix sans justification. Il a assuré que des mesures seront prises pour contrer de telles pratiques, en mettant en œuvre la loi contre la spéculation. Il a souligné que la stabilité des prix était garantie par les subventions de l’État, notamment à travers l’électricité et le gaz.

Application de la loi anti-spéculation

En outre, Zitouni a annoncé que la loi contre la spéculation serait appliquée pour prévenir les hausses injustifiées de prix, en particulier pour les produits subventionnés par l’État. Il a souligné que l’électricité et le gaz, deux éléments essentiels dans la production d’eau minérale, bénéficiaient également de subventions, garantissant ainsi des prix stables.

De plus, le ministre a insisté sur l’importance de protéger les consommateurs contre les augmentations arbitraires des prix. Il a souligné que le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits subventionnés restent accessibles à tous les citoyens.

Le salon international de la boisson et des aliments liquides (Bevalg) offre une plateforme essentielle pour les producteurs et les consommateurs. Cet événement permet non seulement de mettre en avant les innovations du secteur, mais également de sensibiliser les acteurs aux enjeux économiques et sociaux.

Le discours du ministre a également mis l’accent sur la nécessité d’une collaboration étroite entre les acteurs du secteur, y compris les producteurs, les distributeurs et les autorités gouvernementales. Cette collaboration est cruciale pour maintenir l’équilibre entre la rentabilité des entreprises et la protection des intérêts des consommateurs.

Pour conclure, le ministre a encouragé la transparence dans la fixation des prix, soulignant que cela contribuerait à renforcer la confiance des consommateurs. Il a appelé les producteurs à communiquer de manière claire sur les facteurs qui influent sur les coûts de production et les prix de vente.