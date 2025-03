Lancement de la 2eme édition des Olympiades algériennes de mathématiques : qui sont les concernés ?

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé l’organisation de la deuxième édition des Olympiades algériennes de mathématiques en 2025. Cette compétition vise à repérer et sélectionner les meilleurs élèves du pays pour représenter l’Algérie dans les compétitions internationales, régionales et continentales de mathématiques.

L’épreuve de présélection est prévue pour le mardi 11 mars 2025, de 8h30 à 12h30. Elle concerne les élèves des établissements scolaires publics et privés, ainsi que ceux des écoles des cadets de la nation. Seuls les élèves ayant obtenu une moyenne de 17/20 ou plus en mathématiques au premier trimestre de l’année scolaire 2024-2025 peuvent y participer.

Les candidats sont issus des niveaux suivants :

• Collège : élèves de 3e et 4e année moyenne

• Lycée : élèves de 1re année tronc commun sciences et technologie, ainsi que ceux de 2e et 3e année inscrits en filières mathématiques, techniques mathématiques et sciences expérimentales

Une organisation rigoureuse pour assurer l’équité

Le processus de sélection est encadré par des dispositions strictes afin de garantir le bon déroulement de la compétition. Les directeurs des écoles des cadets de la nation doivent transmettre la liste des élèves concernés aux directeurs de l’éducation, qui l’ajouteront aux listes des établissements publics et privés.

Les directeurs de l’éducation informeront ensuite les chefs d’établissement des centres d’examen dès le dimanche 9 mars 2025, permettant ainsi la distribution des convocations aux élèves. Tous les candidats, qu’ils soient issus d’écoles publiques, privées ou des cadets de la nation, passeront l’épreuve dans les mêmes centres d’examen.

Chaque centre sera placé sous la supervision d’un inspecteur d’éducation nationale ou d’un inspecteur de l’enseignement moyen en mathématiques, selon le cas.

Une correction centralisée pour une évaluation transparente

Les sujets de l’examen seront adaptés aux différents niveaux scolaires :

Un sujet spécifique pour les élèves de 3e et 4e année moyenne, un autre pour les élèves de 1re année secondaire en tronc commun sciences et technologie. Enfin un dernier pour les élèves de 2e et 3e année des filières concernées

Les corrections seront effectuées dès le mercredi 12 mars 2025 sous la supervision de comités spécialement désignés au sein des directions de l’éducation. Ces comités seront dirigés par les directeurs de l’éducation ou leurs représentants afin de garantir l’intégrité et la transparence du processus de notation.

Avec cette deuxième édition des Olympiades algériennes de mathématiques, le ministère de l’Éducation nationale ambitionne d’encourager l’excellence académique et de préparer les futures élites scientifiques du pays à concourir sur la scène internationale. Une opportunité en or pour les jeunes prodiges des mathématiques de briller et d’honorer leur pays.