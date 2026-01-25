Hausse des plafonds de revenus pour les logements sociaux : l’État clarifie la situation

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a annoncé l’achèvement de la révision du décret exécutif fixant les conditions d’attribution du logement public locatif, communément appelé logement social. Le texte amendé se trouve actuellement au niveau du Secrétariat général du gouvernement, où il doit encore être examiné avant sa publication officielle au Journal officiel et son entrée en vigueur.

Cette révision concerne le décret exécutif n° 142-08 du 11 mai 2008, qui encadre les règles d’attribution du logement public locatif. Elle a été menée en coordination avec les différents secteurs concernés, dans le but d’adapter le dispositif aux réalités sociales et économiques actuelles. Cette démarche fait suite à une question écrite adressée au gouvernement par le membre du Conseil de la nation, Ider Youcef, qui a appelé à une mise à jour des critères d’attribution du logement social.

Logement social : le plafond de revenu maintenu à 24 000 dinars pour le moment

Dans une réponse officielle datée du 30 décembre dernier, le ministre de l’Habitat a confirmé que le processus de révision est désormais totalement finalisé. Le nouveau texte est actuellement soumis aux procédures légales et réglementaires prévues, avant sa validation définitive et sa publication dans la gazette officielle de l’État.

S’agissant du plafond de revenu familial ouvrant droit au logement public locatif, le ministère a précisé qu’il reste fixé, à ce stade, à 24 000 dinars algériens. Les autorités estiment que ce seuil correspond toujours à l’objectif social de cette formule de logement, destinée en priorité aux familles à faibles revenus, classées parmi les catégories démunies ou vivant dans des conditions précaires.

Toutefois, le ministère n’exclut pas la possibilité d’une révision future de ce plafond. Une telle mesure pourrait être envisagée en fonction de l’évolution de la situation économique et sociale du pays, notamment en cas de changement significatif du pouvoir d’achat ou du coût de la vie.

Pas de hausse pour l’instant, l’État s’explique

Par ailleurs, le ministère de l’Habitat a rappelé que la politique nationale du logement repose sur la diversification des formules proposées aux citoyens. Cette approche vise à permettre à chaque catégorie sociale d’accéder à un logement adapté à ses capacités financières. Parmi les formules disponibles figurent le logement rural, le logement en location-vente, le logement promotionnel aidé ainsi que le logement promotionnel public.

Ces différentes formules sont attribuées selon des critères précis, principalement liés au niveau de revenu mensuel et à la situation sociale des demandeurs. Les ménages dont le revenu dépasse le plafond fixé pour le logement social sont ainsi invités à se tourner vers les autres dispositifs existants, conçus pour les classes à revenu moyen ou intermédiaire.

Enfin, le ministère a souligné que l’accès à chaque formule de logement reste strictement conditionné par le niveau de revenu déclaré, afin de garantir une répartition équitable des logements et de préserver le caractère social du logement public locatif. Si le relèvement du plafond de revenu n’est pas à l’ordre du jour, il demeure néanmoins un sujet ouvert à l’étude dans le cadre d’éventuelles réformes futures.