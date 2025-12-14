Hausse des pensions, nouvelles circonscriptions et e-commerce : les points clés du Conseil des ministres

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à plusieurs dossiers socio-économiques majeurs. Selon un communiqué de la Présidence de la République, la séance a porté notamment sur l’augmentation des pensions et allocations de retraite, la création de deux nouvelles circonscriptions administratives et la mise en place d’une stratégie nationale pour le développement du commerce électronique.

La question des retraites a occupé une place centrale lors de cette réunion. Le Conseil des ministres a ainsi approuvé une nouvelle hausse des pensions, visant à améliorer le pouvoir d’achat des retraités. Une augmentation de 10 % a été décidée pour les bénéficiaires percevant une pension égale ou inférieure à 20 000 dinars, tandis qu’une hausse de 5 % concernera ceux dont la pension dépasse ce seuil.

Ces mesures s’inscrivent dans la continuité des revalorisations précédentes, qui avaient déjà touché le salaire national minimum garanti, traduisant la volonté des pouvoirs publics de renforcer la protection sociale.

Conseil des ministres : hausse des pensions, nouvelles circonscriptions et accélération du commerce électronique

Sur le plan administratif, le Conseil des ministres a validé la création de deux nouvelles circonscriptions administratives. Il s’agit de Maghnia et d’El Eulma, deux pôles urbains et économiques appelés à bénéficier d’une meilleure organisation territoriale. Cette décision vise à rapprocher l’administration du citoyen, à améliorer la qualité des services publics et à accompagner le développement local dans ces régions.

Le développement du commerce électronique a également été au cœur des discussions. Le président de la République a qualifié ce secteur de « défi majeur » pour l’économie nationale, appelant à une mobilisation collective pour en assurer le succès.

Il a insisté sur la nécessité de renforcer la sécurité numérique, de mettre en place davantage de facilités réglementaires et techniques, et d’encourager les acteurs économiques à investir dans ce domaine. Pour le chef de l’État, la transparence des échanges commerciaux constitue l’objectif principal et le véritable fruit de la numérisation et de l’e-commerce.

Retraites, administration et e-commerce au menu du Conseil des ministres

Lors de cette réunion, Abdelmadjid Tebboune a également donné des orientations générales touchant à des questions sociales sensibles. Il a ordonné l’interdiction de toute opération de démolition de logements non autorisés durant la saison hivernale.

Les présidents d’assemblées communales qui enfreindraient cette instruction s’exposeront à une suspension immédiate. Les walis doivent, quant à eux, veiller au strict respect des cadres légaux et des normes en vigueur lors de ce type d’interventions.

Enfin, le président de la République a instruit les ministres de l’Agriculture et de l’Intérieur de renforcer leur coordination afin de protéger les agriculteurs contre les pertes liées à la mévente de certaines productions. Le recours au stockage organisé des récoltes a été recommandé comme solution pour préserver la stabilité des prix et soutenir le monde rural.

À travers ces décisions, le Conseil des ministres réaffirme les priorités de l’État en matière de justice sociale, de modernisation économique et de bonne gouvernance territoriale.