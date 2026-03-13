Hausse des pensions de retraite en Algérie : voici la date officielle d’application

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, a annoncé jeudi la date officielle d’entrée en vigueur des augmentations accordées aux retraités. Cette mesure, décidée par le président de la République lors d’une réunion du Conseil des ministres, prévoit une revalorisation des pensions à hauteur de 10 %.

Lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales au Parlement, le ministre du Travail, Abdelhak Saihi, a confirmé que les pensions de retraite bénéficieront d’une augmentation de 10 %. Cette décision avait été annoncée précédemment par le président de la République dans le cadre des mesures visant à améliorer le pouvoir d’achat des retraités.

Selon le ministre, cette revalorisation concerne l’ensemble des retraités et s’inscrit dans la politique sociale de l’État visant à soutenir les catégories les plus vulnérables face aux évolutions économiques et à l’augmentation du coût de la vie.

Abdelhak Saihi a précisé que cette augmentation entrera officiellement en vigueur à partir du 1er mai prochain. Les retraités devraient ainsi percevoir leurs pensions revalorisées dès cette date, conformément aux directives présidentielles.

Cette annonce intervient dans un contexte où la question du pouvoir d’achat et de la protection sociale occupe une place importante dans le débat public. Les autorités multiplient depuis plusieurs mois les mesures destinées à soutenir différentes catégories sociales, notamment les travailleurs, les chômeurs et les retraités.

🟢 A LIRE AUSSJ : Calcul des pensions de retraite : le ministre du Travail apporte des précisions

Départ à la retraite anticipée : la question relancée au Parlement

L’intervention du ministre s’inscrivait dans le cadre de sa réponse à une question orale posée par la députée Khadidja Belkadi. Cette dernière a interpellé le gouvernement au sujet du dispositif de retraite proportionnelle, permettant un départ à la retraite après 32 années de travail sans condition d’âge.

Ce mécanisme, qui avait été suspendu dans le cadre de la réforme du système de retraite, continue de susciter des interrogations parmi les parlementaires et les travailleurs. Plusieurs élus plaident en faveur de sa réintroduction, estimant qu’il pourrait offrir davantage de flexibilité aux salariés ayant effectué de longues carrières.

Sans annoncer de changement immédiat concernant ce dispositif, le ministre du Travail a toutefois rappelé que les autorités restent attentives aux préoccupations exprimées par les représentants de la nation concernant l’évolution du système de retraite.

La question de l’équilibre financier de la caisse nationale des retraites demeure en effet au cœur des réflexions sur toute éventuelle réforme. Entre la nécessité de préserver la viabilité du système et celle de répondre aux attentes sociales, le débat sur les modalités de départ à la retraite devrait continuer d’alimenter les discussions au sein des institutions dans les mois à venir.