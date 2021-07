Hausse des décès Covid-19 et manque d’oxygène : les SOS se multiplient

Le manque cruel en oxygène médical constaté dans plusieurs hôpitaux et structures sanitaires à travers le pays et la hausse inquiétante des décès ont engendré de larges campagnes d’appels à l’aide en urgence.

Depuis plus de deux semaines, des ruptures de stock en matière d’oxygène médical ont été enregistrées dans plusieurs hôpitaux parallèlement avec une recrudescence inquiétante des décès pour cause de complications liées aux contaminations au nouveau variant du coronavirus.

Cette situation a déclenché de larges campagnes et appels de détresse urgents, auxquelles ont participé diverses associations caritatives et hommes d’affaires, ainsi que des personnalités publiques et médecins afin de recueillir le plus grand nombre de fonds et de dons pour l’acquisition des générateurs et des concentrateurs d’oxygène.

Il s’agit également d’appels à la mise en place des unités de production au niveau régional pour combler la pénurie et le déficit et pouvoir ainsi sauver le plus grand nombre de patients, d’autant plus que la majorité de ceux orientés vers les hôpitaux souffrant de grandes difficultés respiratoires et se retrouvent à un stade avancé de contamination.

Une nuit de panique à Draa Ben Khedda et Ain El Hammam

Durant la soirée d’hier, des activistes au sein du croissant Rouge algérien de la localité de Draa Ben Khedda dans la wilaya de Tizi Ouzou ont relayé des directs sur les réseaux sociaux faisant état d’une situation extrêmement critique au niveau de l’Établissement cardiopédiatrique. Très vite, la situation vire à une panique générale du fait de l’épuisement total des réserves on oxygène.

À l’EPH d’Ain El Hammam, sur les hauteurs de Tizi Ouzou, la soirée d’hier a également été marquée par une rupture de stock en oxygène médical, ce qui a engendré le décès de 8 personnes selon des sources à l’intérieur de l’hôpital. Face à la situation épidémiologique inquiétante dans cette région, les élus locaux des deux Daïras d’Iferhounène et Ain El Hammam ont sollicité le wali de Tizi Ouzou à instaurer le confinement général de 17 h 00 à 06 h 00 pour une période de 10 jours.

Dans ces deux régions, de multiples appels à la fourniture de cette matière vitale pour les patients Covid-19 ont été largement relayés sur les réseaux sociaux. Des informations font état de la réalisation prochaine d’une station d’oxygène au niveau de l’EPH Ain El Hammam par un donateur.

Même constat dans plusieurs autres localités du pays

À Blida, le porte-parole du syndicat wilayal des associations caritatives, Amin Zerou, affirme au quotidien El Khabar « qu’ils sont parvenus, suite à un travail coordonné et assidu, distribuer 20 concentrateurs d’oxygène aux patients infectés par le coronavirus au niveau d’un certain nombre de services hospitaliers, et ils attendent l’arrivée de 60 autres concentrateurs des associations d’amitié algéro-françaises ».

Même constat à Constantine, où l’oxygène médical destiné aux malades Covid-19 a fait gravement défaut au niveau des trois grandes structures hospitalières dédiées à la prise en charge des cas Covid-19. Des appels aux donateurs ont été également relayés par différentes voies de communication.

À Tipasa, parallèlement à la cellule de crise qui a été mise en place pour suivre le processus d’approvisionnement des hôpitaux en oxygène médical et l’effort de la Direction de la Santé dans toutes les directions pour en fournir, les médecins de l’hôpital de 120 lits du martyr Tagzait Abdelkader ont lancé un appel aux bienfaiteurs et à tous ceux qui disposent d’appareils de concentration d’oxygène pour aider l’hôpital au vu de la demande qui ne cesse d’accroitre.

À n’en citer que cela, force est de constater que la situation va en s’aggravant. L’ensemble des spécialistes et responsables du secteur sanitaire en Algérie multiplient les appels à plus de vigilance, à une vaccination massive et au strict respect des mesures de préventions au moins pour une durée de 15 jours, afin de parvenir à endiguer la propagation de l’épidémie.