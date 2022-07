Hausse des cas de Covid-19 dans le monde : les mises en garde de l’OMS

Après plusieurs semaines d’accalmie, le nombre de contaminations à la Covid-19 a enregistré une hausse considérable dans différentes régions du monde. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) est revenue sur cette situation, affirmant que « la pandémie est loin d’être finie » ; et que le virus se maintient au rang « d’urgence de santé publique de portée internationale ».

En marge de la publication des résultats de la dernière réunion du Comité d’urgence sur la Covid-19 ; le Directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que « la pandémie de la Covid-19 est loin d’être terminée ». Notant, toutefois, que nous sommes « dans une meilleure position qu’au début de la pandémie ».

Relevant la hausse récente des cas de contaminations dans différentes régions du monde ; l’OMS a pointé du doigt l’absence de mise en place de mesures de santé publique adaptées. Notamment dans les régions touchées par cette recrudescence des cas.

« Le virus circule facilement et les pays ne gèrent pas efficacement le fardeau de la maladie en fonction de leur capacité. À la fois en termes d’hospitalisation pour les cas aigus et de nombre croissant de personnes atteintes d’une maladie post-Covid-19, souvent appelée Covid long » ; a encore indiqué le Directeur de l’OMS.

Le Directeur exécutif du Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire ; le Docteur Michael J. Ryan, s’est dit préoccupé par la situation épidémiologique actuelle dans le monde concernant le Coronavirus. D’après les chiffres communiqués à l’OMS ; au cours des deux dernières semaines, les cas de contaminations à la Covid-19 ont augmenté de 30 %.

Selon le même responsable de l’OMS ; il s’agit en grande partie des variants descendants d’Omicron ainsi que des sous-variants BA.4, BA.5. Il a aussi expliqué le fait que la hausse des contaminations est due à la levée des mesures sociales de santé publique.

Par ailleurs, le Docteur Ryan a pointé du doigt les difficultés que rencontre la riposte au virus. Particulièrement la récente baisse des dépistages et du séquençage génomique. Expliquant que cela freine la détection des cas et le suivi de l’évolution des variants du virus.

À l’issue de la réunion de son Comité ; l’OMS a annoncé le maintien de la pandémie de la Covid-19 au rang « d’urgence de santé publique de portée internationale ». Soit le plus haut degré d’alerte de l’organisation. Et ce, suite à une décision unanime dudit Comité.

L’organisation onusienne a aussi souligné la nécessité d’appliquer les mesures sanitaires nécessaires. « Les Gouvernements doivent déployer des mesures testées et éprouvées comme le port du masque ; une ventilation améliorée et des protocoles de dépistage et de traitement » ; a recommandé le Directeur de l’OMS.

Par ailleurs, l’organisation a aussi recommandé une deuxième dose de rappel de vaccin contre la Covid-19 pour les personnes vulnérables. Ainsi, l’OMS a appelé les pays couverts par son bureau régional à administrer une deuxième dose de rappel aux individus « modérément et sévèrement immunodéprimés âgés de cinq ans et plus, ainsi que leur entourage proche ».

The #COVID19 Emergency Committee met & concluded that the outbreak remains a Public Health Emergency of International Concern. New waves of the virus show that the pandemic is not over. We must push back with safe & effective tools to prevent infections, hospitalizations & deaths https://t.co/9KeqSriZWH

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 13, 2022