Hausse des cas Covid-19 parmi les jeunes: un spécialiste met en garde

Les contaminations au coronavirus en Algérie semblent prendre une nouvelle trajectoire à en croire ce qu’a avancé ce mardi Salim Benteldjoune, coordinateur du service Covid-19 au CHU de Constantine.

Dans une déclaration à la Radio nationale, docteur Salim Benteldjoune a fait savoir que, pendant ces derniers jours, de nombreux cas de contamination, nécessitant une admission aux services de réanimation ont été enregistrés parmi les jeunes, notant une inquiétante, c’est la circulation du virus chez cette catégorie.

« Avant, l’âge des personnes hospitalisées en infectieux tourne entre 70 et 90 ans, maintenant on est arrivé même à 33 ans », a-t-il, en effet alerté. Concernant la situation des services de réanimation, docteur Salim Benteldjoune précise que le nombre de malades qui viennent en stade terminal, donc en détresse respiratoire, qui nécessite directement la réanimation est plus important actuellement.

Pour faire face au risque d’une recrudescence de l’épidémie, coordinateur du service Covid-19 au CHU de Constantine a lancé un appel aux citoyens de revenir au respect des mesures de prévention et de protection. Selon lui, « actuellement, le seul et unique moyen sûr pour briser la chaîne de contamination, c’est l’observation des gestes barrières préconisées par les autorités publiques et qui doivent être obligatoires ».

Des nouveaux symptômes ?

Les mises en garde contre une éventuelle troisième vague du coronavirus en Algérie s’intensifient ces derniers jours. Parallèlement, des spécialistes alertent également sur de nouveaux symptômes du virus. C’est ce qu’a indiqué, hier lundi sur les ondes de la Radio locale de Sétif, la spécialiste en épidémies et médecine préventive Pr Hafida Boukharouba.

« Il faut faire très attention ! Le virus est revenu cette fois-ci avec une nouvelle dynamique et de nouveaux symptômes ; pas de toux, pas de fièvre, mais plutôt avec des maux au niveau des articulations et une fatigue générale du corps », a-t-elle encore mis en garde.

Évoquant d’autres symptômes, la spécialiste en médecine préventive ajoute : « la perte de l’appétit, inflammation respiratoire, vomissements et diarrhée ». Selon elle, « dans certains cas, les symptômes ne sont pas apparents », expliquant que la nouvelle souche du virus « ne s’arrête pas seulement au niveau de la gorge, mais peut directement attaquer les poumons. C’est ce qui constitue sa dangerosité ».