Hausse des actes islamophobes en France : trois mosquées visées en une semaine

En France, la communauté musulmane est confrontée à une recrudescence des actes islamophobes. Les 23, 24 et 25 août derniers, trois mosquées ont été vandalisées en l’espace de seulement trois jours.

Ces incidents, qui s’ajoutent à d’autres actes de haine, soulignent une intensification des tensions et des agressions à l’encontre des musulmans et de leurs lieux de culte dans le pays. Ces pratiques sont aussi un miroir des discours médiatiques de l’extrême droite française qui utilisent des narratifs anti-immigrés et anti-musulmans pour gagner des voix.

Trois mosquées ciblées en une semaine en France

En seulement trois jours, du 23 au 25 août 2025, trois mosquées ont été la cible d’actes de vandalisme en France, une série d’attaques qui souligne la recrudescence des actes islamophobes. La première a eu lieu à Mulhouse (Haut-Rhin).

En effet, un homme armé d’un couteau s’est introduit dans une mosquée pendant la prière du matin, détruisant du Coran et de l’immobilier. L’agresseur, connu des fidèles et souffrant de troubles psychiatriques, n’a heureusement blessé personne.

À Tours, de nouveaux jets de pierres ont brisé la verrière de la nouvelle grande mosquée, causant des dégâts matériels importants. Ce lieu de culte a déjà été la cible de plusieurs dégradations, avec des clôtures arrachées, un coffret électrique détruit et des excréments retrouvés sur le site. Une plainte a été déposée avec le soutien du parti politique La France Insoumise (LFI).

Hausse des actes islamophobes en France

Mais ce n’est pas tout. À Millau, la mosquée d’Aveyron a été couverte de tags. Une inscription a été découverte sur le mur de la mosquée, lundi 25 août dernier. Ce tag floqué d’une croix lorraine demande « justice pour JP« , un créateur de contenu décédé lors d’un live sur TikTok. En réponse, un rassemblement interreligieux et citoyens a été organisé pour apporter le soutien nécessaire à la communauté musulmane locale.

Ces attaques s’inscrivent dans un contexte de forte augmentation des actes islamophobes. Selon les chiffres du ministère français de l’Intérieur, publiés en juillet dernier, ils ont augmenté de 75 %, début 2025 par rapport à la même période de l’année 2024.

Malgré cette récurrence, les attaques contre les mosquées en France sont souvent peu médiatisées, ne suscitent que de rares condamnations politiques et les auteurs sont rarement sanctionnés.

