Hausse des accidents en 2025 : la DSNR désigne les 2 véhicules « à problèmes »

Entre janvier et octobre 2025, l’Algérie a enregistré une augmentation préoccupante des accidents de la route, causant un nombre inquiétant de décès et de blessés.

La sécurité routière, déjà fragile, semble subir une pression croissante, particulièrement du fait de l’implication des véhicules lourds.

Fatima Khalaf, chargée de la communication à la Délégation nationale de la sécurité routière (DNSR), a révélé lors d’une intervention à la radio que 3.223 accidents ont été recensés cette année, provoquant 3.256 décès et 31.998 blessés.

Ces chiffres témoignent d’une tendance à la hausse par rapport à la même période en 2024. Avec une augmentation de 3,15 % des accidents, 4,42 % des blessés et 1,31 % des morts.

Les véhicules lourds au cœur de la hausse des accidents en 2025

L’analyse de la Délégation nationale met en évidence le rôle croissant des véhicules lourds dans ces statistiques préoccupantes. Les bus et autocars de transport collectif, ainsi que les camions et semi-remorques, contribuent de manière significative à l’augmentation du nombre de victimes.

Les bus de transport de passagers ont été impliqués dans 787 accidents, soit une hausse de 2,63 % par rapport à l’année précédente. Les camions lourds, qu’il s’agisse de semi-remorques ou de remorques complètes, affichent une hausse de leur implication de 7 %. Ces accidents, souvent en chaîne, amplifient le nombre de blessés et de décès par incident.

Fatima Khalaf a souligné que cette tendance reflète une problématique mondiale. Elle a également insisté sur la nécessité de renforcer la vigilance des conducteurs et la régulation de la route.

Par ailleurs, ces chiffres démontrent que la sécurité routière en Algérie demeure un défi majeur. L’implication répétée des véhicules lourds dans les accidents souligne la nécessité de mesures spécifiques et d’une surveillance accrue, tant pour les conducteurs que pour les opérateurs de transport.

Les autorités continuent de souligner l’importance de la prudence au volant et du respect strict du code de la route.

