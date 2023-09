Hausse alarmante des accidents de la route en Algérie

La sécurité routière est une question cruciale qui touche l’ensemble de la société. Un récent bilan établi par les services de la Sûreté nationale en Algérie vient malheureusement confirmer les inquiétudes grandissantes en ce domaine.

En l’espace d’une semaine, le pays a enregistré une hausse notable du nombre d’accidents de la route, des blessés, et surtout des morts, en zones urbaines. Ces statistiques appellent à une réflexion urgente et à des actions immédiates pour inverser cette tendance troublante.

À Alger et dans d’autres zones urbaines du pays, la semaine s’est avérée particulièrement sombre en matière de sécurité routière. Selon un rapport récent publié par les services de la Sûreté nationale, 377 accidents de la route se sont produits entre le 22 et le 28 août, causant le décès de 15 personnes et laissant 458 autres blessées. Plus alarmant encore, ces chiffres montrent une augmentation par rapport à ceux de la semaine précédente : 7 accidents supplémentaires ont été enregistrés, ainsi que 7 blessés et 4 décès de plus.

Tragédie routière à Chlef : un homme perd la vie dans un accident

Une tragédie routière a frappé la wilaya de Chlef, laissant un homme sans vie suite à un accident de la circulation. Selon les informations fournies par la Direction Générale de la Protection Civile, les services d’intervention ont été mobilisés rapidement suite à l’incident qui s’est produit aux alentours de 05h05. Une voiture a heurté violemment un piéton sur l’autoroute reliant les directions est et ouest, près de la municipalité de Harchoun, relevant de la commune d’El Karimia.

Malheureusement, cette collision a eu des conséquences tragiques, entraînant le décès d’un homme de sexe masculin dont l’identité reste encore inconnue. Les équipes de secours ont pris en charge la victime et l’ont transportée à la morgue de l’hôpital local, en vue de préserver le corps et d’entamer les procédures nécessaires.

Les chiffres alarmants relatifs aux accidents de la route dépeignent une situation préoccupante. Selon les statistiques, près de 96% de ces incidents sont imputables à des erreurs humaines. Parmi ces erreurs, on compte le non-respect des règles du code de la route et des distances de sécurité, la conduite à grande vitesse, la fatigue au volant et la perte de concentration. Ces facteurs sont identifiés comme les principaux responsables des accidents. En outre, des facteurs techniques liés à l’état des véhicules viennent s’ajouter à cette liste.