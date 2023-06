Hattaa! : Nouvelle plateforme de vente en ligne dédiée au sport et à la mode en Algérie

‎‎‎Hattaa! est une marque de la société Exatechnologie, une Startup innovante dans le domaine du e-commerce ‎et propose des articles 100%‎ originaux de prêt-à-porter, sportwear et lifestyle des grandes marques.

Ses produits sont exclusivement commercialisés à travers son site hattaa.com et son application mobile Hattaa! disponible sur Appstore et Android.

La société Exatechnologie a dévoilé en avant première sa nouvelle plate-forme de vente en ligne baptisée « Hattaa ! » et ce lors d’un événement de lancement organisé ce mercredi à Alger. Dédiée à 100% au sport et à la mode, celle-ci sera opérationnelle le 5 juillet prochain et promet un large choix d’articles.

En collaborant avec plus d’une vingtaine de grandes marques telles que Nike, adidas, asics, Newbalance, Levi’s, Calvin Klein, Puma, Reebok, Champion, Eden Park, et Tommy Hilfiger et bien d’autres, Hattaa! proposera le plus large catalogue en ligne du marché avec plus de 70 000 articles dès le départ. Tous les produits proposés sont 100% originaux et fournis directement par les marques.

«L’ambition de Hattaa! est de mettre à la disposition de tous les algériens où qu’ils soient sur le territoire, ou ailleurs, les meilleurs produits à des prix compétitifs » ont assurés ses fondateurs

Grâce à une technologie performante qui s’appuiera sur Amazon Web Services, Hattaa! entend proposer la meilleure expérience d’achat possible à ses clients à travers son site : hattaa.com et son application mobile qui sera disponible sur android et appstore. La qualité de service sera au cœur de son défi e-commerce avec : un service client multicanal (téléphone, messagerie instantanée, réseaux sociaux..), une livraison rapide et fiable et plus de 120 points de retrait sur le territoire national.

Lors de cette présentation au cours de la soirée, les fondateurs ont également annoncé les prochaines étapes et la stratégie de Hattaa!:

– Le lancement au cours de l’été du paiement en ligne avec une offre exclusive et révolutionnaire

– L’ouverture du click and collect dans les magasins partenaires profoot et freestyle à la rentrée

– L’ouverture de la plateforme aux algériens résidents à l’étranger pour faire des achats à leurs proches en Algérie d’ici la fin de l’année

– Et enfin le lancement au cours de 2024 du « private label », sa propre gamme de vêtements sportswear produits en Algérie !

Hattaa ! ambitionne de devenir le compagnon incontournable du shopping en Algérie. Le compte à rebours du lancement a été enclenché au cours de la soirée par les fondateurs.