Hassi Messaoud : licencié, un jeune homme s’immole par le feu

Un jeune homme de la cité 1850 à Hassi Messaoud a perdu la vie tragiquement après s’être immolé par le feu en signe de protestation contre son licenciement. L’incident s’est produit dans la soirée du 28 février 2023, laissant les habitants de la régions sous le choc.

Selon ce que rapporte le quotidien arabophone généraliste El Khabar, le jeune homme a été licencié de son travail. De ce fait, la victime a décidé de prendre une telle mesure extrême.

Immédiatement, la victime a été transportée en urgence à l’hôpital du moudjahid Hussein Ait Ahmed pour être soignée. Cependant, les brûlures qu’elle a subies étaient si graves qu’elle n’a pas survécu.

Les circonstances exactes qui ont conduit à son licenciement ne sont pas encore connues. Toutefois, ce qui est certain, c’est que la perte d’une vie si jeune et si prometteuse a choqué les habitants de la région et a suscité une grande tristesse et une profonde réflexion sur les conditions de travail des jeunes de la région.