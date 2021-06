Hashtag Stop Galoufa en Algérie : un réveil des consciences ?

La toile et les réseaux sociaux en Algérie ont été conquis par un Hashtag qui vise à défendre les droits des animaux. Il s’agit de l’Hashtag #Stop_Galoufa_en_ Algérie. La Galoufa est une pratique barbare dont plusieurs animaux errants ont payé les frais. Certains témoignages, à glacer le sang, affirment également que les responsables de cette pratique ne font pas de distinction entre les animaux errants et ceux qui ne le sont pas.

Déformé par le langage populaire, le nom Galoufa proviendrait du prénom du premier capteur de chiens de la ville d’Alger, qui s’appelait Garufa. Cet homme, un Espagnol engagé par la France coloniale pendant le début de la deuxième moitié du 19ᵉ siècle, va laisser son nom à une pratique qui suscite maintenant la colère et l’indignation des défenseurs d’animaux en Algérie.

« Arrêtez ce massacre ! »

La pratique héritée de l’ère coloniale, est qualifiée, à raison, de massacre. D’après les témoignages, la barbarie de cette pratique est inimaginable. Les chiens et les chats, qui sont les principales victimes de cette « solution » primitive, sont traités, non pas comme des êtres vivants, mais plutôt comme des déchets dont il faut se débarrasser. Un comportement qui trahit une conscience en berne et un humanisme en voie de disparition.

« Aidez ces pauvres créatures par un hashtag, nous serons leurs voix. Ils sont torturés et tués de la pire des manières », peut-on lire sur une des pages sur Facebook. « Arrêtez ce massacre », affiche une autre, toujours sous l’Hashtag #Stop_Galoufa _en_Algérie. Cette indignation, et ces appels insistants qui réclament l’abolition de la pratique barbare, et l’instauration de centres spécialisés, ne datent pas d’aujourd’hui. Plusieurs activistes et défenseurs des animaux se sont inscrits dans une lutte de longue haleine pour faire connaitre la souffrance que vivent les animaux en Algérie.

« Les animaux sont aspergés d’eau puis électrocutés, et la mort survient une demi-heure plus tard, suite à un arrêt cardiaque », a confié une vétérinaire qui explique la manière dont les chiens et les chats sont mis à mort. D’autres internautes témoignent que les animaux sont parfois brulés vifs, et qu’ils subissent, en attendant leur mort, des violences inacceptables.