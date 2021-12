Harragas : la justice espagnole condamne un passeur algérien

De plus en plus de jeunes décident malheureusement de prendre le large et aller vers des pays européens. Un phénomène dans lequel beaucoup ont vu un business rentable, œuvrant dans le trafic de harraga pour gagner des sommes astronomiques, et ce, en les transportant illégalement dans des conditions extrêmement dangereuses.

La justice espagnole a condamné un Algérien à une peine de cinq ans, et ce, pour trafic de migrants clandestins ( harraga) depuis l’Algérie, vers l’Espagne.

La cour suprême en Andalousie s’est prononcée. En effet, le mis en cause a écopé cinq ans suite au trafic de 11 harraga à bord d’une embarcation clandestine depuis Oran. Ce dernier a également tenter de s’échapper de façon dangereuse des gardes-côtes espagnols.

Mise en danger de la vie d’autrui

Le mis en cause a fait appel auprès du tribunal d’Almería. Ce dernier a été refusé estimant que les faits qui lui sont reprochés demeurent graves, notamment celui de mettre en danger la vie de ces individus en tentant de fuir les gardes-côtes.

En sus de l’argent que l’algérien a gagné en transportant illégalement ces personnes, depuis Oran le 17 janvier dernier vers l’Espagne et l’insécurité grave dans laquelle il a transporté ces migrants clandestins à l’instar de l’absence absolue de gilets de sauvetage.