Harragas disparus : le Croissant Rouge Algérien s’en mêle

Ces derniers jours, le phénomène des harragas a ensanglanté l’actualité nationale. Une cinquantaine de jeunes algériens ont trouvé la mort en un seul weekend. Un chiffre qui a poussé plus d’un à réagir, comme c’est le cas du croissant algérien, qui sort enfin de son silence.

Des centaines d’Algériens traversent illégalement la méditerranée chaque semaine, certains parmi eux n’atteignent jamais l’autre rive. Ils meurent assoiffés, noyés, seuls, apeurés, et ce, avant que les vagues ne les rejettent enfin sur un quelconque rivage. Les corps ne sont retrouvés que plusieurs jours après le décès, ce qui complique l’identification.

Le Croissant Algérien propose son aide

Sur les réseaux sociaux, le croissant Rouge Algérien a assuré qu’il pourrait désormais apporter son aide aux familles des harragas algériens disparus. En effet, l’ONG a indiqué qu’elle pourrait retrouver des informations concernant les jeunes qui ont fait la traversée et qui n’ont plus donné aucun signe de vie.

« Vous avez un frère, un ami ou un proche qui a illégalement immigré ? Vous n’avez plus d’information ? Grâce à la collaboration entre le Croissant Rouge Algérien et l’ONG internationale de la Croix Rouge nous vous donnons de l’espoir de retrouver le contact et des informations », a indiqué un tweet du CRA.

Le Croissant Rouge a précisé que cette démarche se fait grâce à sa collaboration avec La Croix Rouge. Il a notamment invité les familles des harragas disparus à se rapprocher de ses bureaux qui se trouvent dans toutes les wilayas du pays.

Le geste du Croissant Rouge Algérien intervient à un moment ou le phénomène de la Harga en Algérie explose. Des milliers d’Algériens ont tenté de traverser la méditerranée depuis le début de l’année 2020. Avec la crise multidimensionnelle que connait le pays, les chiffres des disparus ne font que monter, laissant les familles dans une angoisse insoutenable, ne sachant pas ce qui est advenu de leur progéniture.