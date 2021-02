Harragas : 7 expéditions Algériennes interceptées hier en Espagne

Sept embarcations clandestines ont été interceptées par la police espagnole, hier, mercredi, le 17 février 2021. Parmi les 97 migrants clandestins Algériens, il y avait aussi des femmes et des enfants, qui se trouvaient à bord de ces embarcations.

Il s’agit d’un nombre record de migrants illégaux interceptés en une seule journée. En effet, et d’après le journal espagnol La Razon, sept embarcations au départ de l’Algérie, ont été repérées et interceptées, en une seule journée, par la Guardia Civil Espagnole.

Bilan des opérations de la Guardia Civil Espagnole ; pas moins de 97 migrants de nationalité Algérienne, illégalement entrés en territoire espagnol, en une seule et unique journée. Les 97 harragas ont été interceptés au large de Murcie, et ils ont été transférés vers Cartagéna, afin de subir les tests liés à la Covid-19.

Parmi les passagers clandestins figurent 4 femmes et plusieurs mineurs, selon le journal espagnol. Les femmes Algériennes, sont apparemment de plus en plus tentées par l’Eldorado Européen, au péril de leurs vies et de celles de leurs enfants.

Ces Algériennes qui bravent la grande bleue

Dans plusieurs témoignages collectés par nos confrères du quotidien Liberté, des candidates Algériennes à l’émigration clandestine apportent des détails effarants sur leurs traversées et sur les raisons qui les ont poussé à quitter le pays.

Imene, la vingtaine à peine entamée, déclare que chez elle à Rélizane « il n y a rien, c’est le néant », ce qui l’avait poussé, comme tant d’autres Algériennes, à tenter l’aventure dangeureuse, qui la mènerait sous d’autres cieux, supposément plus cléments.

En aout 2020, au large de Annaba, le corps d’un bébé de quelques mois à peine, a été repéré entrain de flotter sur les eaux calmées de la méditerranée. Il s’agit du petit fils d’une passagère clandestine, montée rejoindre son mari à Marseille, à bord d’une barque infortunée, qui a été prise dans une mer tourmentée.