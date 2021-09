Harraga : un nouveau flux incontrôlable d’Algériens arrive en Espagne

Harraga, un phénomène qui n’a jamais disparu de l’Algérie et ne cesse de prendre de l’ampleur, notamment en direction de l’Espagne. Ce dernier continue toujours à enregistrer des chiffres alarmants qui inquiètent les autorités espagnoles.

Dans la nuit de mardi à mercredi, plus d’une dizaine d’embarcations ont été enregistrées, transportant à bord près de 250 migrants clandestins, dont des femmes et des enfants, indique l’activiste Francisco Jose Clemente Martin sur sa page Facebook.

Selon la même source, les quelque vingtaine d’embarcations ont commencé à prendre la traversée maritime depuis la soirée d’hier, mardi 28 septembre, jusqu’aujourd’hui.

Francisco Jose Clemente Martin a précisé, par le biais de sa page Facebook, que tous ces migrants, de nationalité algérienne arrivés aux côtes espagnoles, sont en bonne santé.

Un flux de harraga que les autorités espagnoles n’arrivent plus à contrôler

L’activiste a révélé qu’il a reçu, aux environs de 04 heures, plusieurs appels d’urgence concernant une embarcation portant à son bord 18 personnes, dont une femme et des enfants, à 40 km de Cabrera, partie de la wilaya Boumerdes, ajoutant qu’il a averti le sauvetage maritime des îles Baléares et les secours se dirigent vers les lieux.

Ce grand flux de harraga algériens qui arrivent de plus en plus nombreux en Espagne demeure désormais incontrôlable, les autorités espagnoles n’arrivent plus à gérer toutes ces vagues de migrants.

» Il faut faire quelque chose, impossible de s’occuper de tous ces migrants clandestins « , écrit Francisco, en décrivant cela comme une » vraie folie « .

Par ailleurs, Francisco Jose Clemente Martin a sollicité les Algériens de lui envoyer des messages via Messenger qu’en cas d’urgence, tout en priant que ces messages doivent être écrits en langue espagnole afin de lui faciliter la tâche et qu’il puisse les répondre vite.