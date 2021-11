Harraga : des bénéfices astronomiques d’un business mortifère

La harga, le mot qui signifie dans le dialecte algérien « brûler » quelque chose. Cet emprunt de l’arabe a été pris pour démontrer entre ses lettres le feu dans les esprits de chaque harraga qui le pousse à prendre le large pour une vie meilleure. Cela illustre également la peine dans le cœur des proches et des parents de ses migrants qui risquent tout. Malgré la tristesse que cela porte, certains en font leurs joies et un business.

Cette année plus que jamais, les chiffres sont alarmants, inquiétants et le flux des migrants clandestins maghrébins dont la quasi-totalité est algérienne, est incontrôlable. Les embarcations se multiplient et portent désormais toutes les catégories de la société ; hommes, femmes, vieux et enfants. Ceux qui arrivent au Sud de l’Europe, où ils sont mis dans des centres de rétention avant d’être réacheminés. Plus de 10 000 migrants clandestins algériens sont arrivés en Espagne depuis le début de 2021.

Alors que ces harraga tentent de fuir la misère et rêvent d’abord d’arriver, de s’installer et de se reconstruire, d’autres en font un business très rentable.

60 millions d’euros au détriment des vies

Les harraga ne prennent plus les rafiots, les chalutiers ou encore les bateaux abandonnés qu’il repèrent et réparent tant bien que mal. De nos jours, ils prennent des « bateaux-taxis ». Ces derniers sont dotés de moteurs puissants de 200 à 300 chevaux permettant d’arriver rapidement et de faire plusieurs rotations, de quoi en faire un business!

Selon les estimations du journal Jeune Afrique le business de la harga a généré plus de 60 millions d’euros pour les réseaux de passeurs depuis le début de l’année 2021. Les passeurs algériens qui travaillent dans l’émigration clandestine achètent ces bateaux de l’Espagne à l’aide de leurs complices espagnols.

Ils achètent des bateaux avec des moteurs puissants et l’équation est simple : bateaux puissants plus garantie d’arriver rapidement est égal à l’augmentation du prix de la traversée. Le prix d’une place sur un bateau peut aller jusqu’à 800 000 dinars (environ 5 000 euros).