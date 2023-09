Harraga : démantèlement d’un réseau de passeurs marocains qui opère depuis l’ouest de l’Algérie

De plus en plus d’Algériens quittent le pays en rêvant d’un meilleur avenir à l’étranger. Si ces personnes tentent le tout pour le tout pour atteindre l’autre rive de la Méditerranée, sans se soucier des risques que procurent certaines méthodes clandestines.

En parlant de l’immigration clandestine, les éléments de la SCLCO relevant de la police algérienne ont réussi à démanteler un réseau spécialisé dans le transport clandestin des Haragas à l’ouest du pays.

Immigration clandestine : deux Marocains arrêtés à l’ouest de l’Algérie

Les faits se sont déroulés au cours de cette semaine, les éléments du service central de lutte contre la criminalité organisée SCLCO, ont réussi à démanteler un réseau de passeurs, d’origine marocaine, spécialisé dans le transport clandestin de Harraga. Indique un communiqué de la police algérienne, publié en date du 6 septembre 2023.

Par ailleurs, selon le même communiqué, ce réseau organise ses opérations depuis les côtes ouest du pays. L’enquête menée par les équipes de la SCLCO a permis l’arrestation de deux Marocains qui était à la tête de ce réseau composé de 12 personnes, dont une femme.

Cette opération a également permis la saisie de plusieurs véhicules touristiques utilisés dans le cadre de leurs opérations, en plus d’un important montant d’argent en dinars et en devises. Conformément au communiqué de la police algérienne, les mis en cause ont été présentés devant le tribunal de Sidi M’hamed pour transport illicite de migrants en contrepartie de sommes importantes d’argent, mais aussi pour blanchiment d’argent et violation des règles de transfert de capitaux depuis et vers l’Algérie.

