Harraga algériens : un nouveau record journalier « inquiétant »

Cette immigration clandestine qui n’a eu de cesse de faire parler, que ce soit pour critiquer ou pour faire l’objet de débats politiques, nous en parlons tous. Contrairement à ce que certains puissent imaginer, ce n’est guère le réacheminement de ces migrants clandestins qui fait froid dans le dos, c’est plutôt de retrouver et de repêcher des corps sans âmes. C’est donc avec inquiétude mais une infime joie que l’on apprend que ces harraga, hommes, femmes et mêmes enfants sont secourus en mer.

Le bilan s’aggrave avec un nouveau record est enregistré ce 16 octobre, Il n’aura fallu que 24h pour secourir 147 algériens. Des harraga ayant pris le large vers le sud de l’Europe. L’activiste, défenseur des droits des migrants Francisco Jose Clemente Martin a avancé ces informations inquiétantes à travers sa page facebook, indiquant l’arrivée d’embarcations débordées.

La saison estivale écoulée ne semble pas décourager les harraga. En effet, les gardes-côtes espagnols ont secouru au large des Iles Baléares, Ibiza, sud de Majorque et l’Île de Cabrera un total de 147 harraga algériens, parmi eux, au moins trois femmes enceintes interceptées. Selon la même source, tous les harraga algériens secourus vont bien, rien d’inquiétant à noter quant à leur état de santé.

L’Europe, comment va-t-elle réagir?

C’est un sujet qui fâche et qui a longuement été au cœur des débats dans les hémicycles européens. Le bilan ne fait que s’aggraver et le continent en question se voit devenir impuissant puisque jusqu’à présent, les efforts déployés n’ont pas montré la moindre efficacité, les migrants arrivent encore et encore et réussissent à passer les frontières.

On a récemment entendu parler des barrières anti-migrants, un projet que douze pays de l’Union Européenne (UE) envisagent concrétiser, une demande officielle de financement a été adressée à la Commission européenne. Une mesure drastique ayant pour but de contrer le flux migratoire notamment celui venu des pays du Maghreb.

Une chose est sûre, l’Europe ne restera pas les bras croisés face à ces chiffres et cette situation devenue incontrôlable et ingérable. Camp fermé, murs anti-migrants, quelle sera la prochaine solution pour contrer ce flux migratoire?