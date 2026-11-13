Harraga : les traversées de l’Algérie vers la Sardaigne atteignent un niveau record

Alors que les arrivées irrégulières en Europe reculent nettement, la route entre l’Algérie et la Sardaigne bat des records. Les autorités européennes évoquent une activité « sans précédent » vers l’île italienne, avec un pic en septembre. Départs depuis Annaba, chiffres, raisons de la hausse et risques encourus : ce qu’il faut savoir.

Harraga vers la Sardaigne : un record de traversées en septembre

Les traversées de l’Algérie vers l’Italie progressent régulièrement depuis le début de l’année, et ont atteint un record mensuel en septembre. L’agence européenne des frontières, Frontex, évoque une activité « sans précédent » vers la Sardaigne, dans son bilan publié le 13 novembre. Ces départs restent toutefois bien moins nombreux que ceux vers l’Espagne.

Sur l’île, les débarquements se succèdent depuis la fin de l’été, surtout sur les côtes du Sulcis, dans le sud-ouest. Le 8 novembre encore, une cinquantaine de migrants algériens sont arrivés à Sant’Antioco et à Pula, selon la presse sarde. Le centre d’accueil de Monastir, près de Cagliari, accueille largement plus de personnes que sa capacité prévue.

Les autorités algériennes ne publient pas de chiffres sur ces départs. Les données disponibles proviennent donc des pays d’arrivée et des institutions européennes. Elles comptent les passages détectés, une même personne pouvant être comptée plusieurs fois.

Combien de migrants algériens arrivent en Europe en 2026 ?

Dans les dix premiers mois de 2026, l’Europe a enregistré près de 110 000 franchissements irréguliers de ses frontières, soit 29 % de moins qu’en 2025. Presque toutes les grandes routes migratoires sont en recul. La route de la Méditerranée occidentale, qui relie l’Afrique du Nord à l’Espagne, fait exception.

Cette route compte environ 19 700 passages détectés depuis janvier, en hausse de 21 % sur un an. L’Algérie reste le principal pays de départ par la mer, avec les îles Baléares et l’Espagne continentale comme principales destinations. Au premier semestre, les Baléares concentraient à elles seules près de la moitié des arrivées sur cette route.

Cette hausse mérite toutefois d’être nuancée. Fin septembre, les autorités européennes précisaient qu’elle venait surtout de la frontière terrestre, à Ceuta et Melilla, où les passages avaient plus que doublé. Les arrivées par la mer progressaient alors de 8 %.

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D’où partent les harraga vers la Sardaigne ?

La plupart des embarcations partent de l’est du littoral algérien, notamment de la région d’Annaba. Environ 130 milles marins, soit près de 240 kilomètres, séparent cette ville du sud de la Sardaigne, selon la presse sarde. Par beau temps, la traversée peut durer une dizaine d’heures.

Les harraga utilisent le plus souvent de petits bateaux à moteur, chargés d’une dizaine à une vingtaine de personnes. Les conditions météorologiques favorables de septembre expliquent en partie le pic de ce mois. Les arrivées se poursuivent toutefois en octobre et en novembre.

Pour une partie des migrants, la Sardaigne n’est qu’une étape vers d’autres pays européens, notamment la France. En août, un vaste réseau de passeurs organisant des trajets de l’Algérie vers Marseille via la Sardaigne a été démantelé en Italie, comme le détaillait notre article sur ce réseau.

Pourquoi les départs depuis l’Algérie sont-ils en hausse ?

Les autorités européennes avancent une explication : le renforcement des contrôles au Maroc et sur d’autres routes africaines a déplacé une partie des départs vers les côtes algériennes. Les réseaux de passeurs adaptent leurs itinéraires aux contrôles. Lorsqu’une route se ferme, une autre se développe.

Le contraste est frappant avec la route de la Méditerranée centrale, depuis la Libye et la Tunisie. Elle a enregistré environ 26 600 arrivées depuis janvier, en chute de 55 %. La route vers la Grèce reste la plus fréquentée, avec environ 38 200 passages, en baisse de 12 %.

En Italie, les arrivées par la mer ont même été divisées par plus de deux en 2026, selon le ministère italien de l’Intérieur. La Sardaigne fait donc figure d’exception dans un pays où les débarquements reculent fortement. C’est ce qui explique l’inquiétude des autorités européennes sur cette route.

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Traversées clandestines en Méditerranée : un bilan humain toujours lourd

La baisse globale des arrivées ne s’accompagne pas d’une baisse des morts en mer. Selon l’Organisation internationale pour les migrations, plus de 2 000 personnes ont perdu la vie en Méditerranée depuis le début de l’année. Les naufrages de petites embarcations restent fréquents, y compris au départ de l’Algérie.

En août, 17 migrants partis des côtes algériennes vers l’Espagne ont péri en mer. En juillet, les familles de douze migrants partis d’Oran restaient sans nouvelles depuis une semaine. Ces drames rappellent les dangers de traversées effectuées sur des embarcations surchargées et peu adaptées.

Que risquent les harraga et les passeurs en Algérie ?

En Algérie, quitter le territoire de manière illégale constitue un délit, depuis une réforme du Code pénal adoptée en 2009. La loi punit de deux à six mois de prison et d’une amende de 20 000 à 60 000 dinars toute personne qui part sans passer par un poste frontalier. Le juge peut aussi ne prononcer que l’une de ces deux peines.

Les passeurs encourent des peines beaucoup plus lourdes : trois à cinq ans de prison pour l’organisation de départs illégaux. La peine peut atteindre dix ans lorsque des mineurs sont transportés, ou lorsque la vie des migrants est mise en danger. Dans les cas les plus graves, comme un trafic organisé par plusieurs personnes, elle peut aller jusqu’à vingt ans de réclusion.

Malgré ces sanctions, les départs se poursuivent, portés par des réseaux de passeurs actifs des deux côtés de la Méditerranée. L’Union européenne renforce de son côté ses moyens aux frontières et ses procédures de retour, comme le détaillait notre article sur le projet européen d’expulser des migrants avant leur arrivée.

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