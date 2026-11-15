Harraga à Alger : neuf passeurs présumés arrêtés, 3 milliards de centimes saisis

Neuf personnes soupçonnées d’avoir monté une filière de traversées clandestines viennent d’être interpellées dans la banlieue est d’Alger. L’opération a été menée par la police judiciaire de la circonscription administrative de Rouiba. De plus, elle a permis de saisir un arsenal logistique complet, estimé à plus de 3 milliards de centimes. Parmi les personnes arrêtées figure celui que les enquêteurs présentent comme le cerveau de l’organisation.

La police d’Alger remonte une filière d’immigration clandestine à Rouiba

Tout est parti d’un renseignement. Les services de sécurité avaient été informés qu’un groupe organisait des départs par la mer contre rémunération. En effet, ils mettaient à disposition des embarcations et des moteurs. L’information a été exploitée sous le contrôle du parquet territorialement compétent.

Les policiers de la police judiciaire ont alors déployé un dispositif de surveillance. Celui-ci leur a permis d’identifier un à un les membres présumés du groupe avant de passer à l’action. Les neuf suspects ont été appréhendés, y compris le principal mis en cause, décrit comme l’organisateur de ces voyages secrets.

Ce mode opératoire n’a rien d’inédit dans la capitale. Hier, une opération comparable avait abouti à sept arrestations et plus de 4 milliards de centimes de saisies dans la circonscription voisine de Dar El Beïda.

À LIRE AUSSI : Communications illégales et espionnage : la GN démantèle un réseau, un Marocain parmi les arrêtés

Plus de 3 milliards de centimes de matériel saisi

Le bilan matériel de l’intervention donne la mesure de l’organisation. Les enquêteurs ont mis la main sur deux bateaux ainsi que sur deux moteurs marins, le cœur même de l’activité du groupe. De plus, neuf bidons de carburant de vingt litres chacun étaient destinés à alimenter les traversées.

Les policiers ont également récupéré quatre armes blanches, un véhicule de tourisme et une somme de 22 000 dinars en liquide. L’ensemble des saisies dépasse les trois milliards de centimes. Ce montant témoigne des moyens financiers mobilisés par ce type de filière.

Ces chiffres rappellent d’autres affaires récentes traitées par la Sûreté nationale. L’été dernier, une enquête de six mois s’était soldée par vingt-six arrestations et la saisie d’un bateau, dans un dossier mêlant trafic de migrants, stupéfiants et blanchiment.

Les neuf suspects présentés devant le procureur de Rouiba

Au terme des procédures, les mis en cause ont été déférés devant le procureur de la République près le tribunal de Rouiba. Un dossier pénal a été constitué à leur encontre, portant notamment sur l’appartenance à un groupe criminel organisé et l’organisation de départs illégaux par voie maritime.

La Sûreté de la wilaya d’Alger insiste régulièrement sur le rôle du renseignement de proximité dans ce type d’affaires. Les informations recueillies auprès des citoyens permettent souvent d’enclencher les enquêtes avant qu’une traversée ne soit lancée.

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

L’enjeu reste considérable. Les tentatives de départ depuis les côtes algériennes continuent d’alimenter les statistiques méditerranéennes, avec un coût humain lourd. Chaque embarcation immobilisée à quai représente autant de vies potentiellement préservées.

À LIRE AUSSI : Harraga : les traversées de l’Algérie vers la Sardaigne atteignent un niveau record