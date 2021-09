Harraga : 134 Algériens débarquent en Espagne hier matin

Chaque année, des statistiques montrent que des milliers de migrants clandestins de nationalité algérienne tentent la traversée clandestine de la Méditerranée en direction du continent européen, notamment vers l’Espagne.

Cette année, et surtout à la fin de cette saison estivale, le phénomène des Harraga semble prendre de l’ampleur. En effet, 134 migrants ont été arrivés, hier matin, sur les côtes espagnoles.

» 134 personnes, dont des femmes et des mineurs, ont été arrivées hier matin par neuf embarcations. Ces dernières ont été secourues par le Sauvetage maritime et la Garde civile espagnols des îles Baléares, » a fait savoir Francisco José Clemente Martin, un employé au Centre international pour l’identification des migrants disparus (CIPIMD).

Des femmes et des mineurs parmi les harraga

En effet, de sources concordantes ont révélé que le Sauvetage maritime a secouru également quatre autres embarcations, contenant 59 migrants dont une femme. En plus de ces embarcations, trois pateras ont été ajoutés. Ces dernières étaient arrivées à Alicante à leur bord 27 harraga, dont une femme enceinte.

Dans ce contexte, il convient également d’indiquer que les services maritimes de la Garde civile de Carthagène ont réussi à sauver une embarcation avec 17 migrants à bord, dont des femmes et quatre bébés.

Il est utile de rappeler que l’Agence européenne de gardes-frontières et de gardes-côtes (Frontex) avait indiqué que plus de 7 000 harraga ont débarqué en Espagne avant la fin du mois de juillet dernier, et ce, à travers 1 380 expéditions illégales recensées.

Ainsi, la même source a précisé que les personnes ayant la nationalité algérienne représentaient les deux tiers des arrivées qui ont foulé le sol espagnol.