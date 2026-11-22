Une femme a porté plainte, et la police a arrêté son harceleur présumé à Dar El Beida, à Alger. La Sûreté de la wilaya en profite pour rappeler la loi : jusqu’à cinq ans de prison. Ce que prévoit le code pénal, ce qui a changé en 2024 et comment signaler un harceleur.

Harcèlement de rue à Dar El Beida : une plainte, puis une arrestation

Tout est parti d’une plainte. Une femme s’est présentée à la 5e Sûreté urbaine de la circonscription administrative de Dar El Beida. Elle a déposé une plainte officielle contre un homme qui l’avait harcelée sur la voie publique.

Les policiers ont mené leurs recherches, identifié le suspect, puis l’ont arrêté la semaine dernière. Ils l’ont présenté au procureur de la République près le tribunal de Dar El Beida. La Sûreté de la wilaya d’Alger le soupçonne d’avoir harcelé des jeunes filles dans la rue.

L’affaire n’est pas isolée. En avril, la police a arrêté un homme qui harcelait une passagère dans un bus, après la diffusion d’une vidéo. En août, à Ouargla, la justice a placé en détention l’auteur d’un harcèlement sexuel filmé.

Les universités ne sont pas épargnées. En mai, un jeune homme a écopé d’une peine de prison pour le harcèlement d’une étudiante dans une résidence universitaire. Ces affaires montrent que la justice applique les textes, au moins dans les cas les plus visibles.

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Harcèlement en Algérie : jusqu’à cinq ans de prison

Après l’arrestation, la police d’Alger a rappelé la loi sur ses réseaux. Le code pénal punit le harcèlement sexuel d’un à trois ans de prison. L’amende va de 100 000 à 300 000 DA, soit de 10 à 30 millions de centimes.

Depuis 2015, ce délit ne se limite plus à l’abus d’autorité au travail. Il vise aussi quiconque harcèle autrui par des actes, des propos ou des insinuations à caractère sexuel. Un harceleur de rue peut donc tomber sous le coup de ce texte.

La peine passe à deux à cinq ans et de 200 000 à 500 000 DA dans plusieurs cas. C’est le cas si l’auteur est un proche parent ou si la victime a moins de 16 ans. La loi vise aussi une victime vulnérable, malade, handicapée ou enceinte. En cas de récidive, la peine double.

Harcèlement de rue : les autres délits prévus par la loi

Le code pénal punit aussi le fait d’importuner une femme dans un lieu public. Il vise tout acte, geste ou parole qui porte atteinte à sa pudeur. Le juge peut prononcer de deux à six mois de prison et de 20 000 à 100 000 DA d’amende. Il peut aussi n’appliquer que l’une des deux peines.

La peine double si la victime a moins de 16 ans. La loi protège ainsi plus fortement les collégiennes et les lycéennes, souvent exposées à la sortie des établissements.

La réforme de 2024 a ajouté un autre délit. Le code pénal punit désormais quiconque commet un acte ou profère des propos indécents dans un lieu public. La peine va de deux à six mois de prison et de 50 000 à 100 000 DA d’amende.

La preuve reste la principale difficulté. Pour l’avocat Boudjemaa Ghechir, le harcèlement au travail ou dans les études se prouve difficilement. Il se produit souvent à huis clos, a-t-il expliqué à El Khabar. Dans la rue, l’auteur est plus souvent pris en flagrant délit, et des témoins peuvent soutenir la victime.

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Ce que la réforme de 2024 change pour les victimes

La réforme du code pénal de 2024 a renforcé la protection des victimes de harcèlement. Dès le début des poursuites, le procureur ou le juge d’instruction peut interdire au suspect de contacter la victime. Il peut aussi lui interdire de s’approcher des lieux où elle se trouve.

Après une condamnation, le juge peut prolonger cette interdiction jusqu’à trois ans. Il peut aussi imposer un suivi psychologique au condamné. Une violation de l’interdiction entraîne de nouvelles poursuites.

La loi protège aussi la victime contre les pressions. Menacer une victime pour qu’elle retire sa plainte ou pardonne coûte de deux à cinq ans de prison. L’amende va de 200 000 à 500 000 DA.

Victime de harcèlement : comment signaler et porter plainte

Une victime peut porter plainte au commissariat ou à la brigade de gendarmerie la plus proche. Elle peut aussi appeler la police au 1548, au 17 ou au 104, et la Gendarmerie au 1055. Ces numéros fonctionnent jour et nuit.

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Le ministère de la Solidarité nationale a lancé en septembre 2025 la plateforme Himayati. Elle permet de signaler une violence et de demander conseil. Elle met aussi en contact avec la police, la justice ou les services de santé. Un témoin peut aussi y signaler un cas urgent. Le ministère répond également au 1026.

Le phénomène reste important. En 2024, la Sûreté nationale a enregistré 12,4 % de violences contre les femmes de plus qu’en 2023. Beaucoup de victimes renoncent pourtant à porter plainte, par peur du regard social.

Filmer son harceleur : une arme à double tranchant

Depuis 2025, de nombreuses femmes filment leurs harceleurs et publient les vidéos sur les réseaux sociaux. Ces images ont parfois permis des arrestations rapides. Elles exposent toutefois leur auteure à des poursuites.

Depuis 2024, publier sans accord les images ou les vidéos privées d’une personne coûte jusqu’à cinq ans de prison. Mieux vaut donc remettre la vidéo à la police plutôt que de la publier. Elle peut servir de preuve, sans risque pour la victime.

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Harcèlement en Algérie : les questions fréquentes

Le harcèlement de rue est-il puni en Algérie ?

Oui. Selon les faits, le harceleur risque de deux mois à trois ans de prison. La peine monte à cinq ans dans les cas aggravés.

Quelle peine pour le harcèlement sexuel ?

D’un à trois ans de prison et jusqu’à 300 000 DA d’amende. La peine monte à cinq ans et 500 000 DA dans les cas aggravés.

Où signaler un harcèlement ?

Au commissariat, à la gendarmerie, au 1548, au 17, au 104, au 1055 ou sur la plateforme Himayati.

Peut-on publier la vidéo de son harceleur ?

C’est risqué. Mieux vaut la remettre à la police, qui peut l’utiliser comme preuve.