Harcelée pour avoir choisit l’Algérie : Djenna Laroui porte plainte

Quelques jours seulement après avoir officialisé son changement de nationalité sportive, Djenna Laroui se retrouve au cœur d’une vive polémique. La jeune gymnaste de 21 ans, qui a décidé de représenter désormais l’Algérie sur la scène internationale, fait face depuis peu à une vague de cyberharcèlement d’une rare intensité.

Un choix de carrière fort, qui s’inscrit dans la lignée de celui de Kaylia Nemour, championne olympique et figure montante de la gymnastique algérienne. À l’image de son illustre aînée, Laroui ambitionne de porter haut les couleurs nationales dans les compétitions internationales et de contribuer au développement de la discipline en Algérie.

Mais cette décision, pourtant légitime dans le parcours d’un sportif, n’a pas été du goût de tout le monde. Depuis 24 heures, la jeune athlète est la cible de nombreux messages haineux sur les réseaux sociaux. Des attaques répétées, parfois virulentes, qui dépassent largement le cadre du simple débat sportif pour toucher à la personne même de la gymnaste.

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Riposte face aux attaques

Face à cette situation préoccupante, Nabil Boudi, son avocat, a rapidement réagi à travers un communiqué officiel publié ce lundi 13 avril. Il y dénonce des agissements graves et inacceptables : « Ces agissements répétés et massifs dépassent le cadre de la critique sportive et portent une atteinte grave à sa dignité », souligne-t-il. Il précise également que ces attaques s’inscrivent dans un contexte de ciblage lié à ses origines et à son choix de représenter l’Algérie.

Déterminée à ne pas laisser ces faits impunis, Djenna Laroui a décidé de passer à l’action. « Djenna Laroui m’a donné pour instruction de poursuivre tous les auteurs ayant pris part à cette campagne de haine. Une plainte pénale sera déposée », a ajouté son conseil, annonçant ainsi une riposte judiciaire ferme.

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Un débat plus large sur le cyberharcèlement

Cette affaire relance le débat sur les dérives des réseaux sociaux et la pression exercée sur les sportifs, notamment ceux issus de la diaspora qui choisissent de défendre les couleurs de leur pays d’origine. Malgré ce contexte difficile, Laroui semble déterminée à poursuivre son rêve et à se concentrer sur ses objectifs sportifs.

En choisissant l’Algérie, elle ne fait que tracer sa propre voie. Reste désormais à espérer que le terrain sportif reprenne rapidement le dessus sur la polémique.

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