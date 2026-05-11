Hantavirus : un premier test positif et 22 cas contacts identifiés en France

Ce lundi, le premier cas positif au Hantavirus a été déclaré en France et 22 cas contacts ont été également identifiés après le rapatriement de passagers MV Hondius, a annoncé la ministre de la Santé, Stéphanie Rist.

L’Hantavirus a officiellement fait son arrivée sur le sol français car le premier cas positif a été identifié ce lundi 11 mai. Selon la ministre française de la Santé, en l’occurrence Stéphanie Rist, 22 cas contacts ont également été déclarés.

Le premier cas détecté à bord du MV Hondius est celui d’un Néerlandais de 70 ans, qui le 6 avril dernier, a présenté « des symptômes de fièvre, de maux de tête et de diarrhée légère » a déclaré l’OMS. Le 11 avril, son état s’est aggravé et il est décédé le même jour.

Les Français rapatriés en quarantaine, l’un d’entre eux positif au Hantavirus

Invitée de France Inter, la ministre a indiqué qu’une Française ayant présenté des symptômes après son retour en France avait été testée positive au virus. « Son état s’est dégradé dans la nuit » et « les tests PCR sont revenus positifs », a déclaré Stéphanie Rist, précisant que la patiente avait été placée dans « un hôpital spécialisé dans les maladies infectieuses ».

Les cas d’autres passagers français présents à bord du même navire ont été testés négatifs, mais restent isolés dans des chambres spécialisées à l’hôpital, et ce, « jusqu’à un nouvel ordre ». De nouveaux tests doivent être réalisés dans les prochains jours.

Par ailleurs, les autorités sanitaires françaises ont identifié 22 cas contacts en France liés aux vols empruntés par les passagers du navire, notamment l’île de Saint Helena, Johannesburg et Amsterdam. En revanche, huit Français présents sur le vol Sainte-Hélène et Johannesburg avaient déjà été placés à l’isolement il y a une semaine.

La France prend « les mesures les plus dures de l’Union européenne »

La France se prépare à faire face à l’Hantavirus. Au lendemain du rapatriement de ces passagers, Sébastien Lecornu annonce un décret de sept articles détaillant les mesures d’évaluation et d’isolement pour les passagers du MV Hondius.

Le protocole sanitaire défini par les autorités françaises prévoit des mesures spécifiques pour les cinq passagers français du navire de croisière : « Ces personnes sont placées en quarantaine dans un établissement de santé pour la durée nécessaire à la réalisation d’une évaluation médicale et épidémiologique« . A l’issue de cette évaluation, elles sont soit « maintenues en quarantaine, pour une durée qui n’est pas fixée, soit placées à l’isolement, pour une durée totale de 42 jours ».

Par ailleurs, ces mesures concernent les « personnes ayant été en contact avec des passagers du MV Hondius ou avec toute personne ayant été infectée », détaille le décret. Ces cas contacts « peuvent faire l’objet de mesures de quarantaine ou d’isolement lorsqu’il apparaît qu’elles présentent un risque sérieux d’infection ».

Des mesures spécifiques ont été également annoncées pour « les personnes de nationalité française ou entrées sur le territoire national ayant été passagères » de deux vols spécifiques datant du 25 avril : le vol numéro 4Z132 reliant le territoire britannique de Sainte-Hélène à Johannesburg, en Afrique du Sud, et le vol numéro KL592 reliant Johannesburg à Amsterdam, aux Pays-Bas. Ces personnes doivent se signaler « sans délai aux autorités sanitaires », selon le décret, et observer « une mesure de quarantaine à domicile dans l’attente d’une évaluation de leur risque d’infection », dans un délai de trois jours.

Le décret précise que le non-respect de ces mesures entraîne des sanctions sévères allant jusqu’à six mois d’emprisonnement et 10 000 euros d’amende.

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