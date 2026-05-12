Hantavirus : faut-il s’inquiéter en Algérie ? Le ministère de la Santé répond

À la suite d’une alerte de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) concernant un foyer d’infection par le « Hantavirus » sur un navire de croisière étranger, les autorités sanitaires algériennes ont activé un dispositif de veille. Le ministère de la Santé affirme que le risque reste « faible et bas » sur le territoire national.

Le ministère de la Santé suit de près l’évolution de la situation en coordination avec les instances internationales. Bien que le foyer d’infection ait été localisé sur un navire étranger à l’extérieur des frontières, l’Algérie a immédiatement pris des mesures préventives pour anticiper toute menace potentielle sur la santé publique.

Création d’une commission centrale spécialisée

Afin de garantir une préparation optimale face à ce risque sanitaire, le ministère de la Santé a instauré une commission centrale spécialisée chargée de mettre en œuvre des mesures préventives et anticipatives rigoureuses.

Ce comité assure un suivi épidémiologique continu tout en renforçant la vigilance sanitaire aux points d’entrée ainsi que sur l’ensemble du territoire national.

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Aucun motif de panique

Les autorités sont formelles : aucune situation alarmante n’est à déplorer en Algérie. Le niveau de risque est jugé minimal car il n’existe, à ce jour, aucun lien épidémiologique direct entre le foyer détecté et le pays.

« La situation est contenue dans un foyer défini à l’étranger. Il n’y a aucune raison de céder à l’inquiétude ou à la panique », rassure le communiqué officiel.

Rappel des gestes de prévention

Étant donné que le virus Hanta se transmet principalement par contact avec des rongeurs infectés ou leurs déjections, le ministère préconise le strict respect des consignes d’hygiène habituelles pour prévenir tout risque.

Ces recommandations incluent le maintien rigoureux de la propreté des habitations et des espaces de stockage, l’évitement de tout contact direct avec les rongeurs, ainsi qu’une aération régulière des locaux fermés.

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Par mesure de prudence, les autorités sanitaires insistent également sur le port de protections appropriées, telles que des masques et des gants, lors de l’entretien d’espaces potentiellement exposés.

Le ministère de la Santé appelle les citoyens à la vigilance face aux fausses informations et invite la population à se référer exclusivement aux sources officielles. Toute évolution de la situation fera l’objet d’un nouveau communiqué public.

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